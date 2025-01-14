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Счетная палата России. Справка

Счетная палата России. Справка - 14.01.2025, ПРАЙМ

Счетная палата России. Справка

Тридцать лет назад создана Счетная палата России. | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T02:06+0300

2025-01-14T02:06+0300

2025-01-14T02:06+0300

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Тридцать лет назад создана Счетная палата России. Ниже приводится справочная информация. Счетная палата Российской Федерации – высший орган государственного аудита, созданный в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Датой основания Счетной палаты России принято считать 14 января 1995 года – в этот день вступил в силу Федеральный закон "О Счетной палате Российской Федерации", подписанный первым президентом России Борисом Ельциным. Образованию Счетной палаты предшествовал ряд учреждений в России, осуществлявших контрольно-ревизионную функцию. Точкой отсчета в истории развития государственного финансового контроля в России считается 1647 год, когда царем Алексеем Романовым был создан Приказ Счетных дел, "дабы казна государева не разворовывалась". Однако он был не постоянно действующим учреждением, а, скорее, временной комиссией. В 1699 году императором Петром I была учреждена Ближняя канцелярия, также имевшая функции госконтроля. В 1717 году Петр I создал Ревизион-коллегию, ей предписывалось осуществлять финансовый контроль за использованием госсредств центральными и местными органами "ради порядочного в приходе и расходе исправления и ревизии всех счетных дел". Она была упразднена реформами Екатерины Второй. В 1892 году при Александре III был принят первый закон о государственном контроле, в том числе определена обязанность государственного контроля предоставлять заключение о выгодности или невыгодности хозяйственных операций. Органу подчинялись все центральные и местные учреждения контроля, он утверждал ревизионные инструкции, подбирал кандидатов для замещения высших должностей, назначал и увольнял руководящий ревизорский и контролерский состав ведомства. После Октябрьской революции 5 декабря 1917 года декретами революционной власти созданы Народный комиссариат государственного контроля для осуществления проверки хозяйственной деятельности госучреждений и Коллегия государственного контроля. В советское время структура системы государственного финансового контроля многократно менялась (Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции (РКИ, Рабкрин), Комиссия партийного контроля при ЦК ВКП(б), Комиссия советского контроля при Совете Народных Комиссаров СССР, Комитет народного контроля СССР (1965-1990), Контрольная палата СССР (май-декабрь 1991 года), впервые законодательно определенной высшим органом финансово-экономического контроля в стране). В 1992 году Верховный Совет Российской Федерации образовал Контрольно-бюджетный комитет при Верховном Совете РФ, на который возлагался контроль за исполнением бюджета, соблюдением законности и повышением эффективности расходования государственных средств. В 1993 году он был передан в ведение правительства, в апреле 1994 года – Государственной Думы. 30 декабря 1994 года Контрольно-бюджетный комитет был ликвидирован в связи с принятием Федерального закона от 11 января 1995 года "О Счетной палате Российской Федерации". В 2013 году был принят новый закон о Счетной палате России. Необходимость в нем была связана с тем, что с 1995 года в стране серьезно изменилась практика бюджетного процесса и управления федеральной собственностью, а также понимание роли внешнего государственного аудита в системе госуправления. В законе 2013 года был принципиально изменен статус Счетной палаты. Если в законе 1995 года Счетная палата характеризовалась в качестве просто органа государственного финансового контроля, то теперь она является "высшим органом внешнего государственного аудита (контроля)" с исключением термина "финансового", был существенно расширен функционал Счетной палаты. Счетная палата подотчетна Федеральному Собранию РФ. Она обладает организационной, функциональной, а также финансовой независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Ее деятельность не может быть приостановлена, в том числе в связи с роспуском Государственной Думы. Миссия Счетной палаты – содействовать справедливому и ответственному государственному управлению как необходимому условию устойчивого развития российского общества и достойной жизни человека. Задачами Счетной палаты являются: – организация и осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов; – определение эффективности и соответствия нормативным правовым актам Российской Федерации порядка формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами; – анализ выявленных недостатков и нарушений в процессе формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами, выработка предложений по их устранению, устранению их причин и последствий, а также по совершенствованию бюджетного процесса в целом в пределах компетенции; – оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств федерального бюджета, а также проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации при предоставлении государственных гарантий и поручительств или обеспечении исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет федеральных и иных ресурсов; – определение достоверности бюджетной отчетности главных администраторов средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и годового отчета об исполнении федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; – контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации при движении средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов в Центральном банке Российской Федерации, уполномоченных банках и иных кредитных организациях Российской Федерации, а также за своевременностью движения этих средств; – обеспечение в пределах своей компетенции мер по противодействию коррупции. В настоящее время формируются основные направления деятельности Счетной палаты на новый трехлетний период. В их числе – выполнение национальных целей, поставленных президентом РФ в майских указах, включая указ от 7 мая 2024 года, и в послании президента РФ Федеральному Собранию; вопросы, связанные со специальной военной операцией; вопросы технологического суверенитета; информационные технологии; контроль за государственными инвестициями в форме капитальных вложений. В 1995 году Счетная палата РФ стала членом Международной организацию высших органов аудита ИНТОСАИ. Председатель Счетной палаты назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента РФ. Заместитель председателя назначается на должность Госдумой сроком на шесть лет по представлению президента РФ. Совет Федерации и Госдума назначают по шесть аудиторов Счетной палаты сроком на шесть лет по представлению президента страны. Одно и то же лицо не может занимать указанные должности более двух сроков подряд. Председателем Счетной палаты с мая 2024 года является Борис Ковальчук.

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