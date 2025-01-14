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Средняя цена нового автомобиля в России с января по декабрь выросла на 0,3% - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Средняя цена нового автомобиля в России с января по декабрь выросла на 0,3%
Средняя цена нового автомобиля в России с января по декабрь выросла на 0,3% - 14.01.2025, ПРАЙМ
Средняя цена нового автомобиля в России с января по декабрь выросла на 0,3%
Средняя стоимость нового автомобиля в России с января по декабрь 2024 года изменилась незначительно - увеличилась на 0,3%, или на 9500 рублей, и составила 3,72... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T07:15+0300
2025-01-14T07:15+0300
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авто.ру
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Средняя стоимость нового автомобиля в России с января по декабрь 2024 года изменилась незначительно - увеличилась на 0,3%, или на 9500 рублей, и составила 3,72 миллиона рублей, сообщила пресс-служба "Авто.ру". "По сравнению с январем средняя цена нового автомобиля увеличилась на 0,3%, или 9500 рублей, до 3,72 миллиона рублей", - приводятся в сообщении данные сервиса "Авто.ру Оценка". При этом, как отмечают в пресс-службе, в некоторых регионах цены значительно снизились. Так, лидером по удешевлению машин стала Новосибирская область (-29%), следом идут Калужская область (-26%) и Красноярский край (-25%). Всего "Авто.ру" насчитали 20 регионов в России, в которых стоимость покупки автомобилей снизилась с января 2024 года. Лидерами по удорожанию машин стали Адыгея (+15%), Москва (+9%) и Челябинская область (+6,2%). "Среди автомобилей, официально продающихся в России, наиболее подешевевшими моделями в 2024 году оказались: "Москвич 3" (-17,3%; 1,82 миллиона рублей), Chery Arrizo 8 (-15%; 2,96 миллиона рублей) и Chery Tiggo 8 Pro Max (-14%; 3,79 миллиона рублей)", - подсчитали эксперты "Авто.ру Оценка". Сильнее всего прибавили в цене Changan CS 35 Plus и Lada Vesta - средняя их стоимость увеличилась на 11%. Следом идут Belgee X50 и Geely Atlas (+9% оба) и Changan Alsvin (+8%).
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бизнес, россия, москва, калужская область, красноярский край, авто.ру, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Калужская область, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Авто.ру, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
07:15 14.01.2025
 
Средняя цена нового автомобиля в России с января по декабрь выросла на 0,3%

"Авто.ру": средняя цена нового автомобиля в России с января по декабрь выросла на 0,3%

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Средняя стоимость нового автомобиля в России с января по декабрь 2024 года изменилась незначительно - увеличилась на 0,3%, или на 9500 рублей, и составила 3,72 миллиона рублей, сообщила пресс-служба "Авто.ру".
"По сравнению с январем средняя цена нового автомобиля увеличилась на 0,3%, или 9500 рублей, до 3,72 миллиона рублей", - приводятся в сообщении данные сервиса "Авто.ру Оценка".
При этом, как отмечают в пресс-службе, в некоторых регионах цены значительно снизились. Так, лидером по удешевлению машин стала Новосибирская область (-29%), следом идут Калужская область (-26%) и Красноярский край (-25%). Всего "Авто.ру" насчитали 20 регионов в России, в которых стоимость покупки автомобилей снизилась с января 2024 года.
Лидерами по удорожанию машин стали Адыгея (+15%), Москва (+9%) и Челябинская область (+6,2%).
"Среди автомобилей, официально продающихся в России, наиболее подешевевшими моделями в 2024 году оказались: "Москвич 3" (-17,3%; 1,82 миллиона рублей), Chery Arrizo 8 (-15%; 2,96 миллиона рублей) и Chery Tiggo 8 Pro Max (-14%; 3,79 миллиона рублей)", - подсчитали эксперты "Авто.ру Оценка".
Сильнее всего прибавили в цене Changan CS 35 Plus и Lada Vesta - средняя их стоимость увеличилась на 11%. Следом идут Belgee X50 и Geely Atlas (+9% оба) и Changan Alsvin (+8%).
 
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