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Курс рубля к юаню на Мосбирже завершил торги вторника снижением

Курс рубля к юаню на Мосбирже завершил торги вторника снижением - 14.01.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже завершил торги вторника снижением

Рубль по итогам вторника продемонстрировал снижение к юаню на Мосбирже, следует из данных площадки. | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T19:32+0300

2025-01-14T19:32+0300

2025-01-14T19:32+0300

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам вторника продемонстрировал снижение к юаню на Мосбирже, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 12 копеек, до 13,94 рубля. Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дорожает на 0,8%, до 80,36 доллара за баррель. СЛАБЫЙ РУБЛЬ Юань вырос на 0,87%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 13,84 - 13,99 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 82 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Рубль выглядел слабо. Юань па Мосбирже подошел к 14 рублям, официальный курс доллара на завтра повышен ЦБ до 103,43 рубля. Фактором давления выступает санкционный негатив – ограничения российского нефтяного экспорта чреваты сокращением притока валюты в страну. Правда, риск перебоев поставок сырья из РФ подогревает нефтяные котировки, что частично может компенсировать эффект от выпадения объемов", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Между тем индекс DXY держится у вершин с осени 2022 года, ожидания сокращения темпов секвестра процентных ставок ФРС, вероятно, продолжат поддерживать силу американской валюты в ближайшее время, добавил эксперт. "Несколько дней банки и крупные инвесторы игнорировали внешний фон и санкционную повестку - но и на позитив в виде ралли нефтяных цен тоже не реагировали. Похоже, что пришло время реализовать все сразу. Внутренних новостей, способных оказать влияние на траекторию рубля, пока нет", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". По данным ЦБ, российская валюта ослабилась также против доллара и евро. Санкционный фактор пока продолжает оказывать умеренное давление на рубль, добавил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ПРОГНОЗЫ "На следующей неделе поддержку рублю начнет оказывать налоговый период. Краткосрочно юань на Мосбирже может двигаться в пределах 13,5-14 рублей, доллар – 101,5-103,5 рубля", - рассказал Шепелев. Владимир Чернов из Freedom Finance Global считает, что завтра доллар может находиться в диапазоне 100-105 рублей, китайского юаня – 13,6-14,2 рубля. "Впрочем, в среду национальная валюта получит временную поддержку от увеличения чистых продаж юаней ЦБ на 1,4 миллиарда рублей в день из-за снижения покупок валюты по бюджетному правилу. На этом фоне в среду курс вряд ли существенно превысит отметку в 14 рублей за юань", - считает Григорьев.

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россия, мосбиржа, юань, биржевые торги