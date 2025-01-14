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Команду Трампа информировали о планах санкций против энергосектора РФ - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Команду Трампа информировали о планах санкций против энергосектора РФ
Команду Трампа информировали о планах санкций против энергосектора РФ - 14.01.2025, ПРАЙМ
Команду Трампа информировали о планах санкций против энергосектора РФ
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби утверждает, что команда избранного главы Белого дома Дональда Трампа | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T23:18+0300
2025-01-14T23:18+0300
политика
сша
дональд трамп
джон кирби
джо байден
санкции против рф
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ВАШИНГТОН, 14 янв – ПРАЙМ. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби утверждает, что команда избранного главы Белого дома Дональда Трампа была в полной мере проинформирована о решении администрации Джо Байдена ввести масштабные санкции против российского энергетического сектора, включая нефть и газ. По словам Кирби, не было ни одного решения в области национальной безопасности, о котором не проинформировали бы команду Трампа. "Это касается и решения по санкциям на энергетический сектор России – они были полностью проинформированы о том, что мы делаем и почему мы это делаем", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости. При этом Кирби не стал комментировать реакцию команды Трампа на это решение, предложив обратиться за пояснениями к ним.
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сша, дональд трамп, джон кирби, джо байден, санкции против рф
Политика, США, Дональд Трамп, Джон Кирби, Джо Байден, санкции против РФ
23:18 14.01.2025
 
Команду Трампа информировали о планах санкций против энергосектора РФ

Кирби: команда Трампа была уведомлена о планах санкций против энергосектора РФ

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 14 янв – ПРАЙМ. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби утверждает, что команда избранного главы Белого дома Дональда Трампа была в полной мере проинформирована о решении администрации Джо Байдена ввести масштабные санкции против российского энергетического сектора, включая нефть и газ.
По словам Кирби, не было ни одного решения в области национальной безопасности, о котором не проинформировали бы команду Трампа.
"Это касается и решения по санкциям на энергетический сектор России – они были полностью проинформированы о том, что мы делаем и почему мы это делаем", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
При этом Кирби не стал комментировать реакцию команды Трампа на это решение, предложив обратиться за пояснениями к ним.
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Вчера, 14:29
 
ПолитикаСШАДональд ТрампДжон КирбиДжо Байденсанкции против РФ
 
 
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