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В "Авито Авто" оценили спрос на новые китайские седаны за год - 14.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250114/sedany-854165292.html
В "Авито Авто" оценили спрос на новые китайские седаны за год
В "Авито Авто" оценили спрос на новые китайские седаны за год - 14.01.2025, ПРАЙМ
В "Авито Авто" оценили спрос на новые китайские седаны за год
Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на новые седаны китайских брендов в России в 2024 году. Оказалось, что самой... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T07:30+0300
2025-01-14T07:30+0300
экономика
россия
авто
авито
цены на легковые автомобили
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на новые седаны китайских брендов в России в 2024 году. Оказалось, что самой популярной маркой стала OMODA, а среди моделей наиболее заметным спросом пользовался среднеразмерный автомобиль Chery Arrizo 8.По данным Авито Авто, средняя цена* нового китайского седана в 2024 году составила 2 400 000 рублей. Предложение по сравнению с 2023 годом выросло на 71,1%, а спрос – почти в два раза, на 95,2%.Среди марок лидером по доле в спросе стала OMODA, которой досталось 20,16% от спроса. Также в топ-5 марок вошли Geely (18,33%), Changan (18,11%), Chery (17,67%) и BAIC (5,43%). Наиболее внушительную динамику спроса по отношению к 2023 году показал бренд Geely: спрос вырос в 8,3 раза.Лидером по доле в предложении стала та же марка OMODA с 22,69%. Второе же место занял бренд Chery с 21,76%. Также в пятерку вошли Geely (19,88%), Changan (18,51%) и BAIC (4,73%). Динамичнее других год к году выросло предложение на Geely – в 6,3 раза.Первую строку в рейтинге по доле в спросе среди моделей в 2024 году занял Chery Arrizo 8, чья доля составила 17,67%. На второй строке – OMODA S5 с 16,36%, а на третьей – Geely Emgrand с 12,45%. Четвертое место занял Changan Alsvin, получивший 8,72%, а замыкает топ-5 Geely Preface с долей 5,87%.По количеству объявлений в 2024 году также лидировал Chery Arrizo 8: его доля составила 21,76%. На втором месте – OMODA S5 с 17,48%, а на третьем – Geely Emgrand с 16,5%.Лидером по динамике и спроса, и предложения год к году стал 4,8-метровый бизнес-седан марки Geely Preface, официальные продажи которого в России стартовали лишь летом этого года, а в Китае – в конце осени 2023-го."Анализ рыночной динамики демонстрирует стремительный рост интереса российских покупателей к китайским седанам. И хотя сейчас основная доля спроса – 74,3% – сконцентрирована на четырех ведущих марках, мы наблюдаем явную тенденцию к расширению предпочтений покупателей. Учитывая растущее разнообразие моделей, особенно важно предоставить потребителям максимально удобные инструменты для изучения всего спектра предложений. Именно поэтому мы постоянно совершенствуем каталог новых автомобилей, где покупатели могут не только детально сравнить технические характеристики разных моделей, но и оперативно получить информацию о действующих акциях и персональных предложениях от официальных дилеров, что существенно упрощает процесс выбора оптимального варианта", – прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито Авто.* Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
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россия, авто, авито, цены на легковые автомобили
Экономика, РОССИЯ, Авто, Авито, цены на легковые автомобили
07:30 14.01.2025
 
В "Авито Авто" оценили спрос на новые китайские седаны за год

"Авито Авто": спрос на новые китайские седаны за год вырос почти в два раза

© Фото : Geely AutoАвтомобиль Geely Preface
Автомобиль Geely Preface - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© Фото : Geely Auto
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на новые седаны китайских брендов в России в 2024 году. Оказалось, что самой популярной маркой стала OMODA, а среди моделей наиболее заметным спросом пользовался среднеразмерный автомобиль Chery Arrizo 8.
По данным Авито Авто, средняя цена* нового китайского седана в 2024 году составила 2 400 000 рублей. Предложение по сравнению с 2023 годом выросло на 71,1%, а спрос – почти в два раза, на 95,2%.
Среди марок лидером по доле в спросе стала OMODA, которой досталось 20,16% от спроса. Также в топ-5 марок вошли Geely (18,33%), Changan (18,11%), Chery (17,67%) и BAIC (5,43%). Наиболее внушительную динамику спроса по отношению к 2023 году показал бренд Geely: спрос вырос в 8,3 раза.
Лидером по доле в предложении стала та же марка OMODA с 22,69%. Второе же место занял бренд Chery с 21,76%. Также в пятерку вошли Geely (19,88%), Changan (18,51%) и BAIC (4,73%). Динамичнее других год к году выросло предложение на Geely – в 6,3 раза.
Первую строку в рейтинге по доле в спросе среди моделей в 2024 году занял Chery Arrizo 8, чья доля составила 17,67%. На второй строке – OMODA S5 с 16,36%, а на третьей – Geely Emgrand с 12,45%. Четвертое место занял Changan Alsvin, получивший 8,72%, а замыкает топ-5 Geely Preface с долей 5,87%.
По количеству объявлений в 2024 году также лидировал Chery Arrizo 8: его доля составила 21,76%. На втором месте – OMODA S5 с 17,48%, а на третьем – Geely Emgrand с 16,5%.
Лидером по динамике и спроса, и предложения год к году стал 4,8-метровый бизнес-седан марки Geely Preface, официальные продажи которого в России стартовали лишь летом этого года, а в Китае – в конце осени 2023-го.
"Анализ рыночной динамики демонстрирует стремительный рост интереса российских покупателей к китайским седанам. И хотя сейчас основная доля спроса – 74,3% – сконцентрирована на четырех ведущих марках, мы наблюдаем явную тенденцию к расширению предпочтений покупателей. Учитывая растущее разнообразие моделей, особенно важно предоставить потребителям максимально удобные инструменты для изучения всего спектра предложений. Именно поэтому мы постоянно совершенствуем каталог новых автомобилей, где покупатели могут не только детально сравнить технические характеристики разных моделей, но и оперативно получить информацию о действующих акциях и персональных предложениях от официальных дилеров, что существенно упрощает процесс выбора оптимального варианта", – прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито Авто.
* Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
Топ-10 новых седанов китайских марок по доле в спросе, 2024 г., Россия

Марка

Модель

Доля в спросе

Средняя цена*, руб.

Chery

Arrizo 8

17,67%

3 050 000

OMODA

S5

16,36%

2 250 000

Geely

Emgrand

12,45%

2 394 000

Changan

Alsvin

8,72%

1 800 000

Geely

Preface

5,87%

3 396 000

BAIC

U5 Plus

5,43%

2 115 000

Kaiyi

E5

5,38%

2 290 000

Changan

Eado Plus

4,87%

2 400 000

Changan

Lamore

4,46%

2 790 000

OMODA

S5 GT

3,8%

2 760 000

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