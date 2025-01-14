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Минэнерго США сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2025 году
Минэнерго США сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2025 году - 14.01.2025, ПРАЙМ
Минэнерго США сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2025 году
Минэнерго США сохранило прогноз по спросу на нефть в мире на 2025 год: по-прежнему ожидает его рост на 1,3 миллиона баррелей в сутки, до 104,1 миллиона баррелей | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T21:01+0300
2025-01-14T21:01+0300
2025-01-14T21:01+0300
экономика
сша
нефть
мировой спрос на нефть
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Минэнерго США сохранило прогноз по спросу на нефть в мире на 2025 год: по-прежнему ожидает его рост на 1,3 миллиона баррелей в сутки, до 104,1 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. Согласно приложенным таблицам, спрос в 2024 году оценивается в 102,77 миллиона баррелей в сутки. Прогноз потребления в 2025 году составляет 104,1 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, минэнерго США, как и в прошлом месяце, ожидает рост спроса на 1,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом. "Согласно нашему прогнозу, рост мирового потребления нефти по-прежнему будет ниже, чем до пандемии. Мы ожидаем, что мировой спрос на жидкое топливо увеличится на 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2025 году и на 1,1 миллиона баррелей в сутки в 2026 году", - говорится в докладе. Уточняется, что такая динамика обусловлена ростом потребления в странах, не входящих в ОЭСР, особенно в Индии.
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сша, нефть, мировой спрос на нефть
Экономика, США, Нефть, мировой спрос на нефть
Минэнерго США сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2025 году
Минэнерго США: рост спроса на нефть в мире в 2025 году составит 1,3 млн б/с
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Минэнерго США сохранило прогноз по спросу на нефть в мире на 2025 год: по-прежнему ожидает его рост на 1,3 миллиона баррелей в сутки, до 104,1 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства.
Согласно приложенным таблицам, спрос в 2024 году оценивается в 102,77 миллиона баррелей в сутки.
Прогноз потребления в 2025 году составляет 104,1 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, минэнерго США, как и в прошлом месяце, ожидает рост спроса на 1,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом.
"Согласно нашему прогнозу, рост мирового потребления нефти по-прежнему будет ниже, чем до пандемии. Мы ожидаем, что мировой спрос на жидкое топливо увеличится на 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2025 году и на 1,1 миллиона баррелей в сутки в 2026 году", - говорится в докладе.
Уточняется, что такая динамика обусловлена ростом потребления в странах, не входящих в ОЭСР, особенно в Индии.
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