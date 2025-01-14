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Минэнерго США сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2025 году - 14.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минэнерго США сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2025 году
Минэнерго США сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2025 году - 14.01.2025, ПРАЙМ
Минэнерго США сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2025 году
Минэнерго США сохранило прогноз по спросу на нефть в мире на 2025 год: по-прежнему ожидает его рост на 1,3 миллиона баррелей в сутки, до 104,1 миллиона баррелей | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T21:01+0300
2025-01-14T21:01+0300
экономика
сша
нефть
мировой спрос на нефть
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Минэнерго США сохранило прогноз по спросу на нефть в мире на 2025 год: по-прежнему ожидает его рост на 1,3 миллиона баррелей в сутки, до 104,1 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства. Согласно приложенным таблицам, спрос в 2024 году оценивается в 102,77 миллиона баррелей в сутки. Прогноз потребления в 2025 году составляет 104,1 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, минэнерго США, как и в прошлом месяце, ожидает рост спроса на 1,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом. "Согласно нашему прогнозу, рост мирового потребления нефти по-прежнему будет ниже, чем до пандемии. Мы ожидаем, что мировой спрос на жидкое топливо увеличится на 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2025 году и на 1,1 миллиона баррелей в сутки в 2026 году", - говорится в докладе. Уточняется, что такая динамика обусловлена ростом потребления в странах, не входящих в ОЭСР, особенно в Индии.
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сша, нефть, мировой спрос на нефть
Экономика, США, Нефть, мировой спрос на нефть
21:01 14.01.2025
 
Минэнерго США сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2025 году

Минэнерго США: рост спроса на нефть в мире в 2025 году составит 1,3 млн б/с

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Минэнерго США сохранило прогноз по спросу на нефть в мире на 2025 год: по-прежнему ожидает его рост на 1,3 миллиона баррелей в сутки, до 104,1 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства.
Согласно приложенным таблицам, спрос в 2024 году оценивается в 102,77 миллиона баррелей в сутки.
Прогноз потребления в 2025 году составляет 104,1 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, минэнерго США, как и в прошлом месяце, ожидает рост спроса на 1,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом.
"Согласно нашему прогнозу, рост мирового потребления нефти по-прежнему будет ниже, чем до пандемии. Мы ожидаем, что мировой спрос на жидкое топливо увеличится на 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2025 году и на 1,1 миллиона баррелей в сутки в 2026 году", - говорится в докладе.
Уточняется, что такая динамика обусловлена ростом потребления в странах, не входящих в ОЭСР, особенно в Индии.
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
Минэнерго США понизило прогноз добычи ОПЕК+ в 2025 году
20:50
 
ЭкономикаСШАНефтьмировой спрос на нефть
 
 
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