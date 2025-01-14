Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туристы в Турции в июне ощутят очевидное снижение инфляции - 14.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250114/turisty-854173887.html
Туристы в Турции в июне ощутят очевидное снижение инфляции
Туристы в Турции в июне ощутят очевидное снижение инфляции - 14.01.2025, ПРАЙМ
Туристы в Турции в июне ощутят очевидное снижение инфляции
Туристы в Турции в июне ощутят очевидное снижение инфляции, завил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T07:15+0300
2025-01-14T07:15+0300
туризм
экономика
бизнес
турция
рф
атор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854173887.jpg?1736828147
АНКАРА, 14 янв - ПРАЙМ. Туристы в Турции в июне ощутят очевидное снижение инфляции, завил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в интервью РИА Новости заявил, что радикального повышения цен на отели в Турции в 2025 году ждать не стоит – скорее всего, средняя ценовая ситуация практически повторит 2024 год. "Да, инфляция в Турции снижается, и снижение инфляции наконец-то станет более очевидным, хотя и постепенно, особенно в летние месяцы, то есть к июню", - сказал обозреватель. По словам собеседника агентства, Турция больше не увидит такого высокого роста цен, как в последние два года. "Конечно, обменный курс, который также является спросом экспортеров, будет немного расти. Может быть, немного приближаясь к инфляции, то есть рост инфляции будет относительным замедлением роста цен, даже если не будет снижения цен, это также положительно скажется на туристах", - сказал Эрчин. Годовая инфляция в Турции по итогам декабря замедлилась до 44,38% с 47,09% месяцем ранее, сообщил ранее Институт статистики (TUİK). Страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции, ставшей проблемой республики, заявлял в свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган. При этом агентство Блумберг передавало, что заявление Эрдогана о намерении снижать ключевую ставку в 2025 году может вызвать риски для экономики страны, поскольку политика властей будет идти вразрез с инфляцией. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов ранее заявлял о попытках "задрать цены" в курортных отелях Турции. Согласно официальным данным Бюро статистики Турции, стоимость отдыха в отелях Турции в лирах выросла к октябрю на 62% в годовом выражении. По росту цен отдых в отелях уступил лишь стоимости недвижимости и образования.
турция
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, турция, рф, атор
Туризм, Экономика, Бизнес, ТУРЦИЯ, РФ, АТОР
07:15 14.01.2025
 
Туристы в Турции в июне ощутят очевидное снижение инфляции

Эрчин: в Турции в июне ощутят очевидное снижение инфляции

Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 14 янв - ПРАЙМ. Туристы в Турции в июне ощутят очевидное снижение инфляции, завил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в интервью РИА Новости заявил, что радикального повышения цен на отели в Турции в 2025 году ждать не стоит – скорее всего, средняя ценовая ситуация практически повторит 2024 год.
"Да, инфляция в Турции снижается, и снижение инфляции наконец-то станет более очевидным, хотя и постепенно, особенно в летние месяцы, то есть к июню", - сказал обозреватель.
По словам собеседника агентства, Турция больше не увидит такого высокого роста цен, как в последние два года.
"Конечно, обменный курс, который также является спросом экспортеров, будет немного расти. Может быть, немного приближаясь к инфляции, то есть рост инфляции будет относительным замедлением роста цен, даже если не будет снижения цен, это также положительно скажется на туристах", - сказал Эрчин.
Годовая инфляция в Турции по итогам декабря замедлилась до 44,38% с 47,09% месяцем ранее, сообщил ранее Институт статистики (TUİK). Страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции, ставшей проблемой республики, заявлял в свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган. При этом агентство Блумберг передавало, что заявление Эрдогана о намерении снижать ключевую ставку в 2025 году может вызвать риски для экономики страны, поскольку политика властей будет идти вразрез с инфляцией.
Посол РФ в Турции Алексей Ерхов ранее заявлял о попытках "задрать цены" в курортных отелях Турции. Согласно официальным данным Бюро статистики Турции, стоимость отдыха в отелях Турции в лирах выросла к октябрю на 62% в годовом выражении. По росту цен отдых в отелях уступил лишь стоимости недвижимости и образования.
 
ЭкономикаТуризмБизнесТУРЦИЯРФАТОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала