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Туристы в Турции в июне ощутят очевидное снижение инфляции

Туристы в Турции в июне ощутят очевидное снижение инфляции - 14.01.2025, ПРАЙМ

Туристы в Турции в июне ощутят очевидное снижение инфляции

Туристы в Турции в июне ощутят очевидное снижение инфляции, завил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T07:15+0300

2025-01-14T07:15+0300

2025-01-14T07:15+0300

туризм

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АНКАРА, 14 янв - ПРАЙМ. Туристы в Турции в июне ощутят очевидное снижение инфляции, завил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в интервью РИА Новости заявил, что радикального повышения цен на отели в Турции в 2025 году ждать не стоит – скорее всего, средняя ценовая ситуация практически повторит 2024 год. "Да, инфляция в Турции снижается, и снижение инфляции наконец-то станет более очевидным, хотя и постепенно, особенно в летние месяцы, то есть к июню", - сказал обозреватель. По словам собеседника агентства, Турция больше не увидит такого высокого роста цен, как в последние два года. "Конечно, обменный курс, который также является спросом экспортеров, будет немного расти. Может быть, немного приближаясь к инфляции, то есть рост инфляции будет относительным замедлением роста цен, даже если не будет снижения цен, это также положительно скажется на туристах", - сказал Эрчин. Годовая инфляция в Турции по итогам декабря замедлилась до 44,38% с 47,09% месяцем ранее, сообщил ранее Институт статистики (TUİK). Страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции, ставшей проблемой республики, заявлял в свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган. При этом агентство Блумберг передавало, что заявление Эрдогана о намерении снижать ключевую ставку в 2025 году может вызвать риски для экономики страны, поскольку политика властей будет идти вразрез с инфляцией. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов ранее заявлял о попытках "задрать цены" в курортных отелях Турции. Согласно официальным данным Бюро статистики Турции, стоимость отдыха в отелях Турции в лирах выросла к октябрю на 62% в годовом выражении. По росту цен отдых в отелях уступил лишь стоимости недвижимости и образования.

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туризм, бизнес, турция, рф, атор