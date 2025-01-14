https://1prime.ru/20250114/ukraina-854194304.html

Журналистка раскрыла цели США на Украине

Журналистка раскрыла цели США на Украине - 14.01.2025, ПРАЙМ

Журналистка раскрыла цели США на Украине

Соединенные Штаты содействовали уничтожению украинской инфраструктуры и населения этой страны с целью прекращения сотрудничества между Россией и Германией,... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T18:09+0300

2025-01-14T18:09+0300

2025-01-14T18:09+0300

спецоперация на украине

украина

сша

россия

германия

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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты содействовали уничтожению украинской инфраструктуры и населения этой страны с целью прекращения сотрудничества между Россией и Германией, заявила украинская журналистка Диана Панченко.По ее словам, Вашингтон заинтересован в том, чтобы максимально разрушить связи между Москвой и Берлином. "Поэтому американцам выгодно разрушение инфраструктуры Украины и уменьшение числа умных украинцев", — написала она в своем Telegram-канале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, журналистка отметила, что Украина могла бы процветать, если бы сохранила свой статус промежуточной страны в торговых отношениях между двумя государствами.

https://1prime.ru/20250114/ssha-854193308.html

украина

сша

германия

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украина, сша, россия, германия