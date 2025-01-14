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Журналистка раскрыла цели США на Украине - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Журналистка раскрыла цели США на Украине
Журналистка раскрыла цели США на Украине - 14.01.2025, ПРАЙМ
Журналистка раскрыла цели США на Украине
Соединенные Штаты содействовали уничтожению украинской инфраструктуры и населения этой страны с целью прекращения сотрудничества между Россией и Германией,... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T18:09+0300
2025-01-14T18:09+0300
спецоперация на украине
украина
сша
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты содействовали уничтожению украинской инфраструктуры и населения этой страны с целью прекращения сотрудничества между Россией и Германией, заявила украинская журналистка Диана Панченко.По ее словам, Вашингтон заинтересован в том, чтобы максимально разрушить связи между Москвой и Берлином. "Поэтому американцам выгодно разрушение инфраструктуры Украины и уменьшение числа умных украинцев", — написала она в своем Telegram-канале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, журналистка отметила, что Украина могла бы процветать, если бы сохранила свой статус промежуточной страны в торговых отношениях между двумя государствами.
https://1prime.ru/20250114/ssha-854193308.html
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украина, сша, россия, германия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ
18:09 14.01.2025
 
Журналистка раскрыла цели США на Украине

Панченко: Украина помогла США ухудшить отношения России с Германией

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты содействовали уничтожению украинской инфраструктуры и населения этой страны с целью прекращения сотрудничества между Россией и Германией, заявила украинская журналистка Диана Панченко.
По ее словам, Вашингтон заинтересован в том, чтобы максимально разрушить связи между Москвой и Берлином. "Поэтому американцам выгодно разрушение инфраструктуры Украины и уменьшение числа умных украинцев", — написала она в своем Telegram-канале.
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Кроме того, журналистка отметила, что Украина могла бы процветать, если бы сохранила свой статус промежуточной страны в торговых отношениях между двумя государствами.
Вашингтон, США
США не считают, что поддержка Украины позволяет им навязывать условия мира
17:47
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАРОССИЯГЕРМАНИЯ
 
 
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