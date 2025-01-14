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ПВО сбила ракеты ATACMS и Storm Shadow над Брянской областью и Черным морем - 14.01.2025, ПРАЙМ
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ПВО сбила ракеты ATACMS и Storm Shadow над Брянской областью и Черным морем
ПВО сбила ракеты ATACMS и Storm Shadow над Брянской областью и Черным морем - 14.01.2025, ПРАЙМ
ПВО сбила ракеты ATACMS и Storm Shadow над Брянской областью и Черным морем
Киев попытался нанести удар по Брянской области, выпустив шесть ракет ATACMS и шесть ракет Storm Shadow, а также использовав 31 беспилотный летательный аппарат, | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T15:30+0300
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Киев попытался нанести удар по Брянской области, выпустив шесть ракет ATACMS и шесть ракет Storm Shadow, а также использовав 31 беспилотный летательный аппарат, говорится в сообщении Минобороны России."Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 31 беспилотным летательным аппаратом самолетного типа", — отмечается в сводке оборонного ведомства.Все средства были сбиты российскими силами ПВО, в результате атаки никто не пострадал.В Минобороны также добавили, что еще две ракеты Storm Shadow, выпущенные над Черным морем, также были сбиты.
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всу, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ
15:30 14.01.2025
 
ПВО сбила ракеты ATACMS и Storm Shadow над Брянской областью и Черным морем

ВСУ попытались атаковать Брянскую область ракетами ATACMS, Storm Shadow и БПЛА

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS
Российские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
Российские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS. Архивное фото
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Киев попытался нанести удар по Брянской области, выпустив шесть ракет ATACMS и шесть ракет Storm Shadow, а также использовав 31 беспилотный летательный аппарат, говорится в сообщении Минобороны России.
"Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 31 беспилотным летательным аппаратом самолетного типа", — отмечается в сводке оборонного ведомства.
Все средства были сбиты российскими силами ПВО, в результате атаки никто не пострадал.
В Минобороны также добавили, что еще две ракеты Storm Shadow, выпущенные над Черным морем, также были сбиты.
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