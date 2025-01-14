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ПВО сбила ракеты ATACMS и Storm Shadow над Брянской областью и Черным морем

ПВО сбила ракеты ATACMS и Storm Shadow над Брянской областью и Черным морем - 14.01.2025, ПРАЙМ

ПВО сбила ракеты ATACMS и Storm Shadow над Брянской областью и Черным морем

Киев попытался нанести удар по Брянской области, выпустив шесть ракет ATACMS и шесть ракет Storm Shadow, а также использовав 31 беспилотный летательный аппарат, | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T15:30+0300

2025-01-14T15:30+0300

2025-01-14T15:30+0300

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Киев попытался нанести удар по Брянской области, выпустив шесть ракет ATACMS и шесть ракет Storm Shadow, а также использовав 31 беспилотный летательный аппарат, говорится в сообщении Минобороны России."Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 31 беспилотным летательным аппаратом самолетного типа", — отмечается в сводке оборонного ведомства.Все средства были сбиты российскими силами ПВО, в результате атаки никто не пострадал.В Минобороны также добавили, что еще две ракеты Storm Shadow, выпущенные над Черным морем, также были сбиты.

https://1prime.ru/20250113/ataka-854170959.html

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