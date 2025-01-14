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Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается четвертую сессию подряд - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается четвертую сессию подряд
Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается четвертую сессию подряд - 14.01.2025, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается четвертую сессию подряд
Курс рубля в первой половине сессии вторника снижается против юаня - вот уже четвертую сессию подряд, курс подбирается к 14 рублям за юань, следует из данных... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T14:37+0300
2025-01-14T14:37+0300
китайский юань
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в первой половине сессии вторника снижается против юаня - вот уже четвертую сессию подряд, курс подбирается к 14 рублям за юань, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.27 мск растёт на 13 копеек относительно предыдущего закрытия, до 13,94 рубля. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 62,2 миллиарда рублей. Рубль четвертый день подряд потихоньку сдает позиции, но о формировании волны девальвации говорить нет поводов, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Пока рубль будет получать поддержку от продажи накопленной за праздники валютной выручки, а совсем скоро экспортерам нужно будет уплачивать январские налоги. Первой целью роста юаня является район чуть выше 14 рублей, но мы бы не рисковали торговать против рубля, поскольку это движение не высоковероятное, да и потенциал роста валюты КНР невелик", - добавляет он. Минфин в январе сократит ежедневный объем покупок валюты почти на четверть, до 4,1 миллиарда рублей ежедневно, напоминает Владимир Брагин из УК "Альфа-Капитал". "В результате объем чистых продаж валюты Центробанком РФ составит 4,76 миллиарда рублей в день (после 3,41 миллиарда ранее – ред.). Сокращение покупок валюты Минфином окажут небольшую поддержку рублю", - добавляет он.
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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, юань
14:37 14.01.2025
 
Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается четвертую сессию подряд

Курс юаня на Мосбирже снизился до 13,94 рубля

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанк%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в первой половине сессии вторника снижается против юаня - вот уже четвертую сессию подряд, курс подбирается к 14 рублям за юань, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.27 мск растёт на 13 копеек относительно предыдущего закрытия, до 13,94 рубля. Объем торгов расчетами "завтра" составляет 62,2 миллиарда рублей.
Рубль четвертый день подряд потихоньку сдает позиции, но о формировании волны девальвации говорить нет поводов, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Пока рубль будет получать поддержку от продажи накопленной за праздники валютной выручки, а совсем скоро экспортерам нужно будет уплачивать январские налоги. Первой целью роста юаня является район чуть выше 14 рублей, но мы бы не рисковали торговать против рубля, поскольку это движение не высоковероятное, да и потенциал роста валюты КНР невелик", - добавляет он.
Минфин в январе сократит ежедневный объем покупок валюты почти на четверть, до 4,1 миллиарда рублей ежедневно, напоминает Владимир Брагин из УК "Альфа-Капитал".
"В результате объем чистых продаж валюты Центробанком РФ составит 4,76 миллиарда рублей в день (после 3,41 миллиарда ранее – ред.). Сокращение покупок валюты Минфином окажут небольшую поддержку рублю", - добавляет он.
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