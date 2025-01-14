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Курс юаня на Мосбирже нацелился на уровень 14 рублей - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Китайский юань
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Курс юаня на Мосбирже нацелился на уровень 14 рублей
Курс юаня на Мосбирже нацелился на уровень 14 рублей - 14.01.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже нацелился на уровень 14 рублей
Курс рубля против юаня на Московской бирже снижается во вторник – четвертую сессию подряд, юань приблизился к уровню 14 рублей, однако пока не может его взять,... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T17:33+0300
2025-01-14T17:33+0300
китайский юань
россия
мосбиржа
курсы валют
юань
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Курс рубля против юаня на Московской бирже снижается во вторник – четвертую сессию подряд, юань приблизился к уровню 14 рублей, однако пока не может его взять, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.26 мск повышался на 9 копеек, до 13,91 рубля. Повышение составило 0,7%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,84-13,99 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 80 миллиардов рублей, что немного выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 103,55 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,444 против 7,331 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,5%. РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ СЛАБЕТЬ Рубль во вторник снижается против юаня на Мосбирже – уже четвертый торговый день подряд. Курс движется в направлении 14 рублей за юань, однако это движение встречает сопротивление желающих продать китайскую валюту выше отметки 13,9 рубля. "Курс впервые с конца декабря приближался к уровню 14 рублей за юань. Однако около этого технического препятствия восходящее движение китайской валюты в очередной раз забуксовало. Котировки юаня умеренно скорректировались вниз, оставаясь, впрочем, в хорошем плюсе. Давление на курс рубля, скорее всего, продолжает оказывать санкционный фактор", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневая ставка денежного рынка находится на уровне -0,3% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,33% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.26 мск снижалась на 0,7%, до 80,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 109,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Негативный для рубля эффект от санкций со временем может усиливаться, в том числе сокращая приток иностранной валюты в страну, допускает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Тем не менее обозначенный вчера на эту неделю вероятный диапазон колебаний юаня 13,75–14,05 рубля пока остается в силе. Однако, учитывая тенденцию последних сессий, вероятна попытка выхода из него вверх", - добавляет он. В перспективе ближайшего месяца новые санкционные риски пока не найдут отражения на внутреннем валютном рынке, считает Александр Потавин из ФГ "Финам". "Есть фундаментальные факторы, которые будут сдерживать ослабление рубля в ближайшие месяцы: высокие процентные ставки по рублям; ограничения по оттоку валюты из России, высокие объемы расчетов в рублях за импорт; положительный торговый баланс РФ. Поэтому мы полагаем, что доллар в январе продолжит торговаться в диапазоне 100-104 рубля", - говорит он.
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россия, мосбиржа, курсы валют, юань
Китайский юань, РОССИЯ, Мосбиржа, курсы валют, юань
17:33 14.01.2025
 
Курс юаня на Мосбирже нацелился на уровень 14 рублей

Курс юаня на Мосбирже поднялся на 9 копеек и нацелился на уровень 14 рублей

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Курс рубля против юаня на Московской бирже снижается во вторник – четвертую сессию подряд, юань приблизился к уровню 14 рублей, однако пока не может его взять, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.26 мск повышался на 9 копеек, до 13,91 рубля. Повышение составило 0,7%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,84-13,99 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 80 миллиардов рублей, что немного выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 103,55 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,444 против 7,331 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,5%.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ СЛАБЕТЬ

Рубль во вторник снижается против юаня на Мосбирже – уже четвертый торговый день подряд. Курс движется в направлении 14 рублей за юань, однако это движение встречает сопротивление желающих продать китайскую валюту выше отметки 13,9 рубля.
"Курс впервые с конца декабря приближался к уровню 14 рублей за юань. Однако около этого технического препятствия восходящее движение китайской валюты в очередной раз забуксовало. Котировки юаня умеренно скорректировались вниз, оставаясь, впрочем, в хорошем плюсе. Давление на курс рубля, скорее всего, продолжает оказывать санкционный фактор", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
При этом юаневая ставка денежного рынка находится на уровне -0,3% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,33% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.26 мск снижалась на 0,7%, до 80,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 109,6 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Негативный для рубля эффект от санкций со временем может усиливаться, в том числе сокращая приток иностранной валюты в страну, допускает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Тем не менее обозначенный вчера на эту неделю вероятный диапазон колебаний юаня 13,75–14,05 рубля пока остается в силе. Однако, учитывая тенденцию последних сессий, вероятна попытка выхода из него вверх", - добавляет он.
В перспективе ближайшего месяца новые санкционные риски пока не найдут отражения на внутреннем валютном рынке, считает Александр Потавин из ФГ "Финам".
"Есть фундаментальные факторы, которые будут сдерживать ослабление рубля в ближайшие месяцы: высокие процентные ставки по рублям; ограничения по оттоку валюты из России, высокие объемы расчетов в рублях за импорт; положительный торговый баланс РФ. Поэтому мы полагаем, что доллар в январе продолжит торговаться в диапазоне 100-104 рубля", - говорит он.
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