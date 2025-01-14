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Россиянам рассказали, как бороться с запотеванием окон в автомобиле - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, как бороться с запотеванием окон в автомобиле
Россиянам рассказали, как бороться с запотеванием окон в автомобиле - 14.01.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как бороться с запотеванием окон в автомобиле
Проблему запотевания окон в автомобиле можно решить заменой салонного фильтра, использованием печки или кондиционера, а также мытьем стекол изнутри, рассказал... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T11:24+0300
2025-01-14T11:25+0300
авто
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Проблему запотевания окон в автомобиле можно решить заменой салонного фильтра, использованием печки или кондиционера, а также мытьем стекол изнутри, рассказал "Москве 24" вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.По его словам, стекла могут запотевать из-за загрязненного салонного фильтра. Хайцеэр советует проверить его и при необходимости заменить.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Загрязненный салонный фильтр не очищает воздух как надо. Соответственно, на окнах осаживается грязь, а она притягивает влагу", – отметил специалист.По этой же причине следует периодически мыть стекла изнутри, добавил он.Также проблема может возникнуть вследствие высокой влажности в салоне. В такой ситуации будет недостаточно эффективно приоткрыть окно. Нужно добиться сухости в салоне — с помощью печки или кондиционера либо и того и другого вместе."Еще во многих машинах есть обогрев лобового и заднего стекол. Его тоже надо включать", – сказал Хайцеэр.
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авто
Авто
11:24 14.01.2025 (обновлено: 11:25 14.01.2025)
 
Россиянам рассказали, как бороться с запотеванием окон в автомобиле

Автоэксперт Хайцеэр рассказал, как бороться с запотеванием стекол в машине

© Фото : JetourАвтомобиль Jetour T1
Автомобиль Jetour T1 - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© Фото : Jetour
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Проблему запотевания окон в автомобиле можно решить заменой салонного фильтра, использованием печки или кондиционера, а также мытьем стекол изнутри, рассказал "Москве 24" вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
По его словам, стекла могут запотевать из-за загрязненного салонного фильтра. Хайцеэр советует проверить его и при необходимости заменить.
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"Загрязненный салонный фильтр не очищает воздух как надо. Соответственно, на окнах осаживается грязь, а она притягивает влагу", – отметил специалист.
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По этой же причине следует периодически мыть стекла изнутри, добавил он.
Также проблема может возникнуть вследствие высокой влажности в салоне. В такой ситуации будет недостаточно эффективно приоткрыть окно. Нужно добиться сухости в салоне — с помощью печки или кондиционера либо и того и другого вместе.
"Еще во многих машинах есть обогрев лобового и заднего стекол. Его тоже надо включать", – сказал Хайцеэр.
 
Авто
 
 
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