https://1prime.ru/20250114/zapotevanie-854179241.html

Россиянам рассказали, как бороться с запотеванием окон в автомобиле

Россиянам рассказали, как бороться с запотеванием окон в автомобиле - 14.01.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как бороться с запотеванием окон в автомобиле

Проблему запотевания окон в автомобиле можно решить заменой салонного фильтра, использованием печки или кондиционера, а также мытьем стекол изнутри, рассказал... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T11:24+0300

2025-01-14T11:24+0300

2025-01-14T11:25+0300

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853382159_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6399990b70734ce58f4073ca3d03a6c6.jpg

МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Проблему запотевания окон в автомобиле можно решить заменой салонного фильтра, использованием печки или кондиционера, а также мытьем стекол изнутри, рассказал "Москве 24" вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.По его словам, стекла могут запотевать из-за загрязненного салонного фильтра. Хайцеэр советует проверить его и при необходимости заменить.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Загрязненный салонный фильтр не очищает воздух как надо. Соответственно, на окнах осаживается грязь, а она притягивает влагу", – отметил специалист.По этой же причине следует периодически мыть стекла изнутри, добавил он.Также проблема может возникнуть вследствие высокой влажности в салоне. В такой ситуации будет недостаточно эффективно приоткрыть окно. Нужно добиться сухости в салоне — с помощью печки или кондиционера либо и того и другого вместе."Еще во многих машинах есть обогрев лобового и заднего стекол. Его тоже надо включать", – сказал Хайцеэр.

https://1prime.ru/20241211/avto-853474697.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто