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На Западе набросились на Зеленского после его разговора с Макроном - 14.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250114/zelenskiy-854182384.html
На Западе набросились на Зеленского после его разговора с Макроном
На Западе набросились на Зеленского после его разговора с Макроном - 14.01.2025, ПРАЙМ
На Западе набросились на Зеленского после его разговора с Макроном
Пользователи социальной сети Х подвергли критике Владимира Зеленского за то, что они обсуждали с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативы по... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T13:05+0300
2025-01-14T13:05+0300
спецоперация на украине
украина
франция
владимир зеленский
эммануэль макрон
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Х подвергли критике Владимира Зеленского за то, что они обсуждали с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативы по размещению военных контингентов на Украине, а также ее потенциальное расширение и вовлечение других государств."Забудь о французском народе, Макрон — диктатор, как и ты. Не обращайся к французскому народу, ты его оскорбляешь. И что еще важнее, не доверяй Макрону. Он никогда не отправит французских солдат на Украину. У него их нет. &lt;…&gt; В любом случае, это ничего не изменит", — отметил @curiositymata.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Французы не согласны. Это решение одного лишь Макрона. Давайте проведем референдум!" — заявил @alexglvr."Ни в коем случае! Мы, французы, говорим тебе нет!", — написал @EDurengue."Нет, нет, нет и нет, французский народ не хочет отправлять воинские контингенты на Украину. Это прихоть президента, желающего играть в войну. Но французов эта война не волнует. Она нас губит. Вы нас губите. Остановитесь", — подчеркнул @corynagos."Почти каждый день Зеленский сообщает нам о своих дискуссиях с лидерами других стран. Как получилось, что эти лидеры проводят так много времени по телефону с Зеленским, вместо того чтобы отдавать приоритет интересам своих собственных стран? Дошли ли мы до той точки, когда сказать "нет" Зеленскому равносильно тому, чтобы получить клеймо соратника Путина, и неужели политики этого так боятся?" — задался вопросами @Fexalt3.
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украина, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
13:05 14.01.2025
 
На Западе набросились на Зеленского после его разговора с Макроном

На Западе раскритиковали Зеленского за обсуждение с Макроном отправки войск

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Х подвергли критике Владимира Зеленского за то, что они обсуждали с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативы по размещению военных контингентов на Украине, а также ее потенциальное расширение и вовлечение других государств.
"Забудь о французском народе, Макрон — диктатор, как и ты. Не обращайся к французскому народу, ты его оскорбляешь. И что еще важнее, не доверяй Макрону. Он никогда не отправит французских солдат на Украину. У него их нет. <…> В любом случае, это ничего не изменит", — отметил @curiositymata.
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"Французы не согласны. Это решение одного лишь Макрона. Давайте проведем референдум!" — заявил @alexglvr.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
"Он не понял". Стало известно о роковой ошибке Зеленского
10:59
"Ни в коем случае! Мы, французы, говорим тебе нет!", — написал @EDurengue.
"Нет, нет, нет и нет, французский народ не хочет отправлять воинские контингенты на Украину. Это прихоть президента, желающего играть в войну. Но французов эта война не волнует. Она нас губит. Вы нас губите. Остановитесь", — подчеркнул @corynagos.
"Почти каждый день Зеленский сообщает нам о своих дискуссиях с лидерами других стран. Как получилось, что эти лидеры проводят так много времени по телефону с Зеленским, вместо того чтобы отдавать приоритет интересам своих собственных стран? Дошли ли мы до той точки, когда сказать "нет" Зеленскому равносильно тому, чтобы получить клеймо соратника Путина, и неужели политики этого так боятся?" — задался вопросами @Fexalt3.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАФРАНЦИЯВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрон
 
 
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