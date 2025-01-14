https://1prime.ru/20250114/zelenskiy-854182384.html
На Западе набросились на Зеленского после его разговора с Макроном
На Западе набросились на Зеленского после его разговора с Макроном - 14.01.2025, ПРАЙМ
На Западе набросились на Зеленского после его разговора с Макроном
Пользователи социальной сети Х подвергли критике Владимира Зеленского за то, что они обсуждали с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативы по... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T13:05+0300
2025-01-14T13:05+0300
2025-01-14T13:05+0300
спецоперация на украине
украина
франция
владимир зеленский
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Х подвергли критике Владимира Зеленского за то, что они обсуждали с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативы по размещению военных контингентов на Украине, а также ее потенциальное расширение и вовлечение других государств."Забудь о французском народе, Макрон — диктатор, как и ты. Не обращайся к французскому народу, ты его оскорбляешь. И что еще важнее, не доверяй Макрону. Он никогда не отправит французских солдат на Украину. У него их нет. <…> В любом случае, это ничего не изменит", — отметил @curiositymata.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Французы не согласны. Это решение одного лишь Макрона. Давайте проведем референдум!" — заявил @alexglvr."Ни в коем случае! Мы, французы, говорим тебе нет!", — написал @EDurengue."Нет, нет, нет и нет, французский народ не хочет отправлять воинские контингенты на Украину. Это прихоть президента, желающего играть в войну. Но французов эта война не волнует. Она нас губит. Вы нас губите. Остановитесь", — подчеркнул @corynagos."Почти каждый день Зеленский сообщает нам о своих дискуссиях с лидерами других стран. Как получилось, что эти лидеры проводят так много времени по телефону с Зеленским, вместо того чтобы отдавать приоритет интересам своих собственных стран? Дошли ли мы до той точки, когда сказать "нет" Зеленскому равносильно тому, чтобы получить клеймо соратника Путина, и неужели политики этого так боятся?" — задался вопросами @Fexalt3.
https://1prime.ru/20250114/zelenskiy-854178381.html
украина
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_97fe5d135c3dd010eed7831508df8a44.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
На Западе набросились на Зеленского после его разговора с Макроном
На Западе раскритиковали Зеленского за обсуждение с Макроном отправки войск
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Х подвергли критике Владимира Зеленского за то, что они обсуждали с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативы по размещению военных контингентов на Украине, а также ее потенциальное расширение и вовлечение других государств.
"Забудь о французском народе, Макрон — диктатор, как и ты. Не обращайся к французскому народу, ты его оскорбляешь. И что еще важнее, не доверяй Макрону. Он никогда не отправит французских солдат на Украину. У него их нет. <…> В любом случае, это ничего не изменит", — отметил @curiositymata.
"Французы не согласны. Это решение одного лишь Макрона. Давайте проведем референдум!" — заявил @alexglvr.
"Он не понял". Стало известно о роковой ошибке Зеленского
"Ни в коем случае! Мы, французы, говорим тебе нет!", — написал @EDurengue.
"Нет, нет, нет и нет, французский народ не хочет отправлять воинские контингенты на Украину. Это прихоть президента, желающего играть в войну. Но французов эта война не волнует. Она нас губит. Вы нас губите. Остановитесь", — подчеркнул @corynagos.
"Почти каждый день Зеленский сообщает нам о своих дискуссиях с лидерами других стран. Как получилось, что эти лидеры проводят так много времени по телефону с Зеленским, вместо того чтобы отдавать приоритет интересам своих собственных стран? Дошли ли мы до той точки, когда сказать "нет" Зеленскому равносильно тому, чтобы получить клеймо соратника Путина, и неужели политики этого так боятся?" — задался вопросами @Fexalt3.