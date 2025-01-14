https://1prime.ru/20250114/zelenskiy-854182384.html

На Западе набросились на Зеленского после его разговора с Макроном

На Западе набросились на Зеленского после его разговора с Макроном - 14.01.2025, ПРАЙМ

На Западе набросились на Зеленского после его разговора с Макроном

Пользователи социальной сети Х подвергли критике Владимира Зеленского за то, что они обсуждали с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативы по... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T13:05+0300

2025-01-14T13:05+0300

2025-01-14T13:05+0300

спецоперация на украине

украина

франция

владимир зеленский

эммануэль макрон

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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Х подвергли критике Владимира Зеленского за то, что они обсуждали с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативы по размещению военных контингентов на Украине, а также ее потенциальное расширение и вовлечение других государств."Забудь о французском народе, Макрон — диктатор, как и ты. Не обращайся к французскому народу, ты его оскорбляешь. И что еще важнее, не доверяй Макрону. Он никогда не отправит французских солдат на Украину. У него их нет. <…> В любом случае, это ничего не изменит", — отметил @curiositymata.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Французы не согласны. Это решение одного лишь Макрона. Давайте проведем референдум!" — заявил @alexglvr."Ни в коем случае! Мы, французы, говорим тебе нет!", — написал @EDurengue."Нет, нет, нет и нет, французский народ не хочет отправлять воинские контингенты на Украину. Это прихоть президента, желающего играть в войну. Но французов эта война не волнует. Она нас губит. Вы нас губите. Остановитесь", — подчеркнул @corynagos."Почти каждый день Зеленский сообщает нам о своих дискуссиях с лидерами других стран. Как получилось, что эти лидеры проводят так много времени по телефону с Зеленским, вместо того чтобы отдавать приоритет интересам своих собственных стран? Дошли ли мы до той точки, когда сказать "нет" Зеленскому равносильно тому, чтобы получить клеймо соратника Путина, и неужели политики этого так боятся?" — задался вопросами @Fexalt3.

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украина, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон