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Вовсе не "корейцы": назван чемпион среди авто с пробегом - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Вовсе не "корейцы": назван чемпион среди авто с пробегом
Вовсе не "корейцы": назван чемпион среди авто с пробегом - 15.01.2025, ПРАЙМ
Вовсе не "корейцы": назван чемпион среди авто с пробегом
Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на автомобили с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей в декабре 2024 года... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T07:30+0300
2025-01-15T07:30+0300
эксклюзив
авто
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на автомобили с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей в декабре 2024 года. Оказалось, что год к году количество объявлений на такие машины выросло на 36,7%, а спрос – на 11,3%. Средняя цена1 авто в этой категории составила 2 500 000 рублей.Среди марок по доле в спросе лидирует Toyota: на авто этого бренда пришлось 17,2% от спроса. Также в топ-5 вошли Mercedes-Benz (11,7%), BMW (10,9%), Kia (7,8%) и Hyundai (6,1%). На первом месте по доле в предложении также оказалась Toyota: эта марка получила 11,8% от всех объявлений о продаже.Среди моделей первые три места по спросу заняли представители Toyota. На первой строке – Camry с 7%, на второй – Land Cruiser с 2,8%, а на третьем – Land Cruiser Prado с 2,4%. При этом такую же долю, как и последняя модель (2,4%), получил BMW 5 серии. Замыкает топ-5 Mercedes-Benz E-класса с 2,3% от всего спроса. Наиболее заметную динамику год к году показал Land Cruiser Prado: спрос на него вырос более чем на 30% по сравнению с декабрем 2023 года.Лидером по количеству объявлений также оказалась Toyota Camry, на долю которой пришлось 3,3% от всех объявлений. 1,9% от предложения получила Toyota RAV4, а 1,8% досталось BMW 5 серии. Наиболее динамично в сравнении с декабрем 2023 года выросло предложение на Mercedes-Benz E-класс и Toyota RAV4 – на 56,5%."Рынок автомобилей с пробегом в премиальном сегменте демонстрирует устойчивость, сохраняя свою привлекательность для взыскательных покупателей. Toyota, Mercedes-Benz и BMW по-прежнему наиболее востребованные марки, что подтверждает высокое доверие покупателей к проверенным временем брендам. При этом покупателям открывается широкий выбор автомобилей с возможностью найти подходящее сочетание цены, качества и индивидуальных предпочтений. Одним из ключевым факторов успешной покупки становится наличие надежного партнера, способного обеспечить безопасность и уверенность на каждом этапе сделки. Именно поэтому в сервисе Селект мы объединили проверенных автодилеров, чтобы сделать покупку автомобиля с пробегом максимально комфортной. Каждый покупатель получает доступ к онлайн-бронированию автомобилей, полной истории их эксплуатации, профессиональной диагностике и персональному сопровождению менеджером Авито Авто – это позволяет принимать взвешенное решение при выборе автомобиля", – прокомментировал Эдуард Ефремов, руководитель направления "Транзакционная модель" в Авито Авто.1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
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эксклюзив, авто
Эксклюзив, Авто
07:30 15.01.2025
 
Вовсе не "корейцы": назван чемпион среди авто с пробегом

"Авито Авто": Toyota Camry стала лидером по спросу среди автомобилей с пробегом

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПокупатель осматривает машину в автосалоне
Покупатель осматривает машину в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на автомобили с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей в декабре 2024 года. Оказалось, что год к году количество объявлений на такие машины выросло на 36,7%, а спрос – на 11,3%. Средняя цена1 авто в этой категории составила 2 500 000 рублей.
Среди марок по доле в спросе лидирует Toyota: на авто этого бренда пришлось 17,2% от спроса. Также в топ-5 вошли Mercedes-Benz (11,7%), BMW (10,9%), Kia (7,8%) и Hyundai (6,1%). На первом месте по доле в предложении также оказалась Toyota: эта марка получила 11,8% от всех объявлений о продаже.
Среди моделей первые три места по спросу заняли представители Toyota. На первой строке – Camry с 7%, на второй – Land Cruiser с 2,8%, а на третьем – Land Cruiser Prado с 2,4%. При этом такую же долю, как и последняя модель (2,4%), получил BMW 5 серии. Замыкает топ-5 Mercedes-Benz E-класса с 2,3% от всего спроса. Наиболее заметную динамику год к году показал Land Cruiser Prado: спрос на него вырос более чем на 30% по сравнению с декабрем 2023 года.
Лидером по количеству объявлений также оказалась Toyota Camry, на долю которой пришлось 3,3% от всех объявлений. 1,9% от предложения получила Toyota RAV4, а 1,8% досталось BMW 5 серии. Наиболее динамично в сравнении с декабрем 2023 года выросло предложение на Mercedes-Benz E-класс и Toyota RAV4 – на 56,5%.
"Рынок автомобилей с пробегом в премиальном сегменте демонстрирует устойчивость, сохраняя свою привлекательность для взыскательных покупателей. Toyota, Mercedes-Benz и BMW по-прежнему наиболее востребованные марки, что подтверждает высокое доверие покупателей к проверенным временем брендам. При этом покупателям открывается широкий выбор автомобилей с возможностью найти подходящее сочетание цены, качества и индивидуальных предпочтений. Одним из ключевым факторов успешной покупки становится наличие надежного партнера, способного обеспечить безопасность и уверенность на каждом этапе сделки. Именно поэтому в сервисе Селект мы объединили проверенных автодилеров, чтобы сделать покупку автомобиля с пробегом максимально комфортной. Каждый покупатель получает доступ к онлайн-бронированию автомобилей, полной истории их эксплуатации, профессиональной диагностике и персональному сопровождению менеджером Авито Авто – это позволяет принимать взвешенное решение при выборе автомобиля", – прокомментировал Эдуард Ефремов, руководитель направления "Транзакционная модель" в Авито Авто.
1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
Топ-10 авто с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей по доле в спросе

Марка

Модель

Доля в спросе

Средняя цена1, руб.

Toyota

Camry

7%

2 600 000

Toyota

Land Cruiser

2,8%

4 200 000

Toyota

Land Cruiser Prado

2,4%

3 599 000

BMW

5 серия

2,4%

3 290 000

Mercedes-Benz

E-класс

2,3%

2 990 000

Toyota

RAV4

2,1%

2 600 000

BMW

X5

2%

4 300 000

Volkswagen

Tiguan

1,4%

2 590 000

Kia

Sportage

1,3%

2 190 000

BMW

3 серия

1,3%

2 550 000

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