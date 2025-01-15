https://1prime.ru/20250115/avto-854189104.html
Вовсе не "корейцы": назван чемпион среди авто с пробегом
Вовсе не "корейцы": назван чемпион среди авто с пробегом - 15.01.2025, ПРАЙМ
Вовсе не "корейцы": назван чемпион среди авто с пробегом
Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на автомобили с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей в декабре 2024 года... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T07:30+0300
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2025-01-15T07:30+0300
эксклюзив
авто
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на автомобили с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей в декабре 2024 года. Оказалось, что год к году количество объявлений на такие машины выросло на 36,7%, а спрос – на 11,3%. Средняя цена1 авто в этой категории составила 2 500 000 рублей.Среди марок по доле в спросе лидирует Toyota: на авто этого бренда пришлось 17,2% от спроса. Также в топ-5 вошли Mercedes-Benz (11,7%), BMW (10,9%), Kia (7,8%) и Hyundai (6,1%). На первом месте по доле в предложении также оказалась Toyota: эта марка получила 11,8% от всех объявлений о продаже.Среди моделей первые три места по спросу заняли представители Toyota. На первой строке – Camry с 7%, на второй – Land Cruiser с 2,8%, а на третьем – Land Cruiser Prado с 2,4%. При этом такую же долю, как и последняя модель (2,4%), получил BMW 5 серии. Замыкает топ-5 Mercedes-Benz E-класса с 2,3% от всего спроса. Наиболее заметную динамику год к году показал Land Cruiser Prado: спрос на него вырос более чем на 30% по сравнению с декабрем 2023 года.Лидером по количеству объявлений также оказалась Toyota Camry, на долю которой пришлось 3,3% от всех объявлений. 1,9% от предложения получила Toyota RAV4, а 1,8% досталось BMW 5 серии. Наиболее динамично в сравнении с декабрем 2023 года выросло предложение на Mercedes-Benz E-класс и Toyota RAV4 – на 56,5%."Рынок автомобилей с пробегом в премиальном сегменте демонстрирует устойчивость, сохраняя свою привлекательность для взыскательных покупателей. Toyota, Mercedes-Benz и BMW по-прежнему наиболее востребованные марки, что подтверждает высокое доверие покупателей к проверенным временем брендам. При этом покупателям открывается широкий выбор автомобилей с возможностью найти подходящее сочетание цены, качества и индивидуальных предпочтений. Одним из ключевым факторов успешной покупки становится наличие надежного партнера, способного обеспечить безопасность и уверенность на каждом этапе сделки. Именно поэтому в сервисе Селект мы объединили проверенных автодилеров, чтобы сделать покупку автомобиля с пробегом максимально комфортной. Каждый покупатель получает доступ к онлайн-бронированию автомобилей, полной истории их эксплуатации, профессиональной диагностике и персональному сопровождению менеджером Авито Авто – это позволяет принимать взвешенное решение при выборе автомобиля", – прокомментировал Эдуард Ефремов, руководитель направления "Транзакционная модель" в Авито Авто.1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
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эксклюзив, авто
Вовсе не "корейцы": назван чемпион среди авто с пробегом
"Авито Авто": Toyota Camry стала лидером по спросу среди автомобилей с пробегом
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на автомобили с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей в декабре 2024 года. Оказалось, что год к году количество объявлений на такие машины выросло на 36,7%, а спрос – на 11,3%. Средняя цена1 авто в этой категории составила 2 500 000 рублей.
Среди марок по доле в спросе лидирует Toyota: на авто этого бренда пришлось 17,2% от спроса. Также в топ-5 вошли Mercedes-Benz (11,7%), BMW (10,9%), Kia (7,8%) и Hyundai (6,1%). На первом месте по доле в предложении также оказалась Toyota: эта марка получила 11,8% от всех объявлений о продаже.
Среди моделей первые три места по спросу заняли представители Toyota. На первой строке – Camry с 7%, на второй – Land Cruiser с 2,8%, а на третьем – Land Cruiser Prado с 2,4%. При этом такую же долю, как и последняя модель (2,4%), получил BMW 5 серии. Замыкает топ-5 Mercedes-Benz E-класса с 2,3% от всего спроса. Наиболее заметную динамику год к году показал Land Cruiser Prado: спрос на него вырос более чем на 30% по сравнению с декабрем 2023 года.
Лидером по количеству объявлений также оказалась Toyota Camry, на долю которой пришлось 3,3% от всех объявлений. 1,9% от предложения получила Toyota RAV4, а 1,8% досталось BMW 5 серии. Наиболее динамично в сравнении с декабрем 2023 года выросло предложение на Mercedes-Benz E-класс и Toyota RAV4 – на 56,5%.
"Рынок автомобилей с пробегом в премиальном сегменте демонстрирует устойчивость, сохраняя свою привлекательность для взыскательных покупателей. Toyota, Mercedes-Benz и BMW по-прежнему наиболее востребованные марки, что подтверждает высокое доверие покупателей к проверенным временем брендам. При этом покупателям открывается широкий выбор автомобилей с возможностью найти подходящее сочетание цены, качества и индивидуальных предпочтений. Одним из ключевым факторов успешной покупки становится наличие надежного партнера, способного обеспечить безопасность и уверенность на каждом этапе сделки. Именно поэтому в сервисе Селект мы объединили проверенных автодилеров, чтобы сделать покупку автомобиля с пробегом максимально комфортной. Каждый покупатель получает доступ к онлайн-бронированию автомобилей, полной истории их эксплуатации, профессиональной диагностике и персональному сопровождению менеджером Авито Авто – это позволяет принимать взвешенное решение при выборе автомобиля", – прокомментировал Эдуард Ефремов, руководитель направления "Транзакционная модель" в Авито Авто.
1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
Топ-10 авто с пробегом стоимостью более 1,5 млн рублей по доле в спросе
Марка
Модель
Доля в спросе
Средняя цена1, руб.
Toyota
Camry
7%
2 600 000
Toyota
Land Cruiser
2,8%
4 200 000
Toyota
Land Cruiser Prado
2,4%
3 599 000
BMW
5 серия
2,4%
3 290 000
Mercedes-Benz
E-класс
2,3%
2 990 000
Toyota
RAV4
2,1%
2 600 000
BMW
X5
2%
4 300 000
Volkswagen
Tiguan
1,4%
2 590 000
Kia
Sportage
1,3%
2 190 000
BMW
3 серия
1,3%
2 550 000
Стало известно, как изменилась средняя стоимость нового авто за 2024 год