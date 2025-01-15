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Бензин на АЗС в России с 9 по 13 января подорожал на 0,05 процента - 15.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250115/benzin-854227715.html
Бензин на АЗС в России с 9 по 13 января подорожал на 0,05 процента
Бензин на АЗС в России с 9 по 13 января подорожал на 0,05 процента - 15.01.2025, ПРАЙМ
Бензин на АЗС в России с 9 по 13 января подорожал на 0,05 процента
Средняя розничная цена бензина в России с 9 по 13 января выросла на 0,05%, или на 3 копейки - до 60,89 рубля за литр, дизтоплива - на 0,04%, или на 4 копейки,... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T19:07+0300
2025-01-15T19:07+0300
экономика
россия
росстат
аи-95
аи-92
дизтопливо
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 9 по 13 января выросла на 0,05%, или на 3 копейки - до 60,89 рубля за литр, дизтоплива - на 0,04%, или на 4 копейки, до 70,15 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Согласно предыдущему отчету Росстата, с 16 по 23 декабря средняя цена бензина в рознице выросла на 0,35%, или на 21 копейку - до 60,57 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,39%, или на 27 копеек, до 69,88 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,05% - до 55,49 рубля за литр, Аи-95 - на 0,02%, до 60,63 рубля, Аи-98 - на 0,05%, до 83,09 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 9 по 13 января составила 0,13%. Рост цен на бензин с 1 по 13 января был зафиксирован в 78 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Якутии - на 2,8%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,6% и 0,7% соответственно. Снижение цен было зафиксировано в Республике Тыва (-1,3%) и Красноярском крае (-0,3%). В конце декабря Федеральная антимонопольная служба РФ выдвинула предложение донастроить демпферный механизм: ввести расчет выплат не только по Аи-92, но и по марке Аи-95. Также ФАС проводит проверку соблюдения нефтяными компаниями критериев регулярности и равномерности продажи топлива на бирже. В ближайшее время служба намерена скорректировать эти критерии. Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.
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россия, росстат, аи-95, аи-92, дизтопливо
Экономика, РОССИЯ, Росстат, Аи-95, Аи-92, дизтопливо
19:07 15.01.2025
 
Бензин на АЗС в России с 9 по 13 января подорожал на 0,05 процента

Росстат: бензин на АЗС с 9 по 13 января подорожал на 0,05%, дизель — на 0,04%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 9 по 13 января выросла на 0,05%, или на 3 копейки - до 60,89 рубля за литр, дизтоплива - на 0,04%, или на 4 копейки, до 70,15 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
Согласно предыдущему отчету Росстата, с 16 по 23 декабря средняя цена бензина в рознице выросла на 0,35%, или на 21 копейку - до 60,57 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,39%, или на 27 копеек, до 69,88 рубля за литр.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,05% - до 55,49 рубля за литр, Аи-95 - на 0,02%, до 60,63 рубля, Аи-98 - на 0,05%, до 83,09 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 9 по 13 января составила 0,13%.
Рост цен на бензин с 1 по 13 января был зафиксирован в 78 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Якутии - на 2,8%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,6% и 0,7% соответственно. Снижение цен было зафиксировано в Республике Тыва (-1,3%) и Красноярском крае (-0,3%).
В конце декабря Федеральная антимонопольная служба РФ выдвинула предложение донастроить демпферный механизм: ввести расчет выплат не только по Аи-92, но и по марке Аи-95. Также ФАС проводит проверку соблюдения нефтяными компаниями критериев регулярности и равномерности продажи топлива на бирже. В ближайшее время служба намерена скорректировать эти критерии.
Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.
АЗС - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
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17:27
 
ЭкономикаРОССИЯРосстатАи-95Аи-92дизтопливо
 
 
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