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Средняя цена бензина на АЗС в России выросла в 2024 году на 11,13 процента

Средняя цена бензина на АЗС в России выросла в 2024 году на 11,13 процента - 15.01.2025, ПРАЙМ

Средняя цена бензина на АЗС в России выросла в 2024 году на 11,13 процента

Средняя цена бензина на АЗС в России выросла в прошедшем году по сравнению с 2023 годом на 11,13%, свидетельствуют данные Росстата. | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T19:11+0300

2025-01-15T19:11+0300

2025-01-15T19:11+0300

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цены на дизтопливо

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Средняя цена бензина на АЗС в России выросла в прошедшем году по сравнению с 2023 годом на 11,13%, свидетельствуют данные Росстата. Как указано в материалах ведомства, средняя цена бензина за год выросла на 11,13%; данные относительно дизтоплива пока не указаны. Общая инфляция за этот период составила 9,52%. При этом только за декабрь прошедшего года рост топливных цен составил 1,35% при инфляции в 1,32%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в конце прошедшего года проводила анализ цен на бензин и дизтопливо на заправках в России и утверждала тогда, что рост цен не превышает темпов инфляции. Ситуация с ценообразованием на топливо находится под контролем ФАС и других ведомств, отмечали в антимонопольной службе. Вместе с тем на конец декабря в ФАС рассматривалось 11 антимонопольных дел, возбужденных по признакам незаконного роста стоимости бензина и дизельного топлива на заправках как крупных нефтяных компаний, так и независимых. Для нивелирования волатильности стоимости топлива в России ФАС предлагала рассчитывать топливный демпфер не только для марки Аи-92, но и Аи-95, выступила за ужесточение правил биржевых торгов. Также ФАС напомнила нефтяным компаниям о необходимости участвовать в аукционе открытия, в котором участвовала только "Газпром нефть". Как говорил в конце года вице-премьер РФ Александр Новак, российский топливный рынок полностью обеспечен бензином и дизтопливом, розничные цены по итогам 2024 года вырастут темпами не выше инфляции.

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россия, росстат, аи-92, аи-95, азс, цены на дизтопливо