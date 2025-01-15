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Средняя цена бензина на АЗС в России выросла в 2024 году на 11,13 процента - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Средняя цена бензина на АЗС в России выросла в 2024 году на 11,13 процента
Средняя цена бензина на АЗС в России выросла в 2024 году на 11,13 процента - 15.01.2025, ПРАЙМ
Средняя цена бензина на АЗС в России выросла в 2024 году на 11,13 процента
Средняя цена бензина на АЗС в России выросла в прошедшем году по сравнению с 2023 годом на 11,13%, свидетельствуют данные Росстата. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T19:11+0300
2025-01-15T19:11+0300
экономика
россия
росстат
аи-92
аи-95
азс
цены на дизтопливо
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Средняя цена бензина на АЗС в России выросла в прошедшем году по сравнению с 2023 годом на 11,13%, свидетельствуют данные Росстата. Как указано в материалах ведомства, средняя цена бензина за год выросла на 11,13%; данные относительно дизтоплива пока не указаны. Общая инфляция за этот период составила 9,52%. При этом только за декабрь прошедшего года рост топливных цен составил 1,35% при инфляции в 1,32%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в конце прошедшего года проводила анализ цен на бензин и дизтопливо на заправках в России и утверждала тогда, что рост цен не превышает темпов инфляции. Ситуация с ценообразованием на топливо находится под контролем ФАС и других ведомств, отмечали в антимонопольной службе. Вместе с тем на конец декабря в ФАС рассматривалось 11 антимонопольных дел, возбужденных по признакам незаконного роста стоимости бензина и дизельного топлива на заправках как крупных нефтяных компаний, так и независимых. Для нивелирования волатильности стоимости топлива в России ФАС предлагала рассчитывать топливный демпфер не только для марки Аи-92, но и Аи-95, выступила за ужесточение правил биржевых торгов. Также ФАС напомнила нефтяным компаниям о необходимости участвовать в аукционе открытия, в котором участвовала только "Газпром нефть". Как говорил в конце года вице-премьер РФ Александр Новак, российский топливный рынок полностью обеспечен бензином и дизтопливом, розничные цены по итогам 2024 года вырастут темпами не выше инфляции.
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россия, росстат, аи-92, аи-95, азс, цены на дизтопливо
Экономика, РОССИЯ, Росстат, Аи-92, Аи-95, АЗС, цены на дизтопливо
19:11 15.01.2025
 
Средняя цена бензина на АЗС в России выросла в 2024 году на 11,13 процента

Росстат: средняя цена бензина на АЗС в РФ выросла в 2024 г на 11,13%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Средняя цена бензина на АЗС в России выросла в прошедшем году по сравнению с 2023 годом на 11,13%, свидетельствуют данные Росстата.
Как указано в материалах ведомства, средняя цена бензина за год выросла на 11,13%; данные относительно дизтоплива пока не указаны. Общая инфляция за этот период составила 9,52%. При этом только за декабрь прошедшего года рост топливных цен составил 1,35% при инфляции в 1,32%.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в конце прошедшего года проводила анализ цен на бензин и дизтопливо на заправках в России и утверждала тогда, что рост цен не превышает темпов инфляции. Ситуация с ценообразованием на топливо находится под контролем ФАС и других ведомств, отмечали в антимонопольной службе. Вместе с тем на конец декабря в ФАС рассматривалось 11 антимонопольных дел, возбужденных по признакам незаконного роста стоимости бензина и дизельного топлива на заправках как крупных нефтяных компаний, так и независимых.
Для нивелирования волатильности стоимости топлива в России ФАС предлагала рассчитывать топливный демпфер не только для марки Аи-92, но и Аи-95, выступила за ужесточение правил биржевых торгов. Также ФАС напомнила нефтяным компаниям о необходимости участвовать в аукционе открытия, в котором участвовала только "Газпром нефть".
Как говорил в конце года вице-премьер РФ Александр Новак, российский топливный рынок полностью обеспечен бензином и дизтопливом, розничные цены по итогам 2024 года вырастут темпами не выше инфляции.
АЗС - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
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17:27
 
ЭкономикаРОССИЯРосстатАи-92Аи-95АЗСцены на дизтопливо
 
 
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