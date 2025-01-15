https://1prime.ru/20250115/dizel-854223363.html
Россиянам объяснили, почему двигатели на солярке потеряли смысл
Россиянам объяснили, почему двигатели на солярке потеряли смысл - 15.01.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, почему двигатели на солярке потеряли смысл
Продажи дизельных легковых автомобилей в России практически сошли на нет, финансовая составляющая их эксплуатации утратила привлекательность, ремонт обходится... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T17:27+0300
2025-01-15T17:27+0300
2025-01-15T17:27+0300
авто
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дизтопливо
дизель
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Продажи дизельных легковых автомобилей в России практически сошли на нет, финансовая составляющая их эксплуатации утратила привлекательность, ремонт обходится значительно дороже. Такое мнение выразили эксперты портала Njcar. Отмечается, что в течение многих лет дизельные машины в России считали символом рациональности и практичности. Несмотря на стоимость выше бензиновых аналогов, спрос на них всегда был устойчивым. Он возникал из-за большой экономичности, высокой тяговитости и надежности. Особо ценили дизельные авто в сфере коммерческих перевозок.Эксперты портала отметили, что продажи дизельных машин в России практически отсутствуют, так как отечественные производители никогда не делали на них ставку, а китайские избегают их выпуска из-за особенностей местного рынка. В связи с этим в РФ сейчас есть лишь единичные дизельные модели, воспринимаемые скорее как пережиток прошлого.По мнению Njcar, дизельные авто стали невыгодными для покупки на фоне нынешней разницы в стоимости топлива. Один литр бензина Аи-95 на АЗС сейчас обходится на 14-15% дешевле дизтоплива и экономия на уровне 15-17% не компенсирует разницу в цене. Ремонт дизельных машин, особенно с большим пробегом, стоит на много дороже, так как они технически сложны. Особого внимания при этом требуют топливные насосы высокого давления и форсунки. Регулярное обслуживание дизельных авто связано с тартами на AdBlue, специализированные масла и частую замену топливных фильтров. Кроме того, сейчас существенно возросла стоимость самих авто.
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авто, россия, дизтопливо, дизель, легковые автомобилии
Авто, РОССИЯ, дизтопливо, дизель, легковые автомобилии
Россиянам объяснили, почему двигатели на солярке потеряли смысл
Njcar: время дизельных двигателей в России прошло
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ.
Продажи дизельных легковых автомобилей в России практически сошли на нет, финансовая составляющая их эксплуатации утратила привлекательность, ремонт обходится значительно дороже. Такое мнение выразили эксперты портала Njcar
.
Отмечается, что в течение многих лет дизельные машины в России считали символом рациональности и практичности. Несмотря на стоимость выше бензиновых аналогов, спрос на них всегда был устойчивым. Он возникал из-за большой экономичности, высокой тяговитости и надежности. Особо ценили дизельные авто в сфере коммерческих перевозок.
Эксперты портала отметили, что продажи дизельных машин в России практически отсутствуют, так как отечественные производители никогда не делали на них ставку, а китайские избегают их выпуска из-за особенностей местного рынка. В связи с этим в РФ сейчас есть лишь единичные дизельные модели, воспринимаемые скорее как пережиток прошлого.
По мнению Njcar, дизельные авто стали невыгодными для покупки на фоне нынешней разницы в стоимости топлива. Один литр бензина Аи-95 на АЗС сейчас обходится на 14-15% дешевле дизтоплива и экономия на уровне 15-17% не компенсирует разницу в цене.
Ремонт дизельных машин, особенно с большим пробегом, стоит на много дороже, так как они технически сложны. Особого внимания при этом требуют топливные насосы высокого давления и форсунки. Регулярное обслуживание дизельных авто связано с тартами на AdBlue, специализированные масла и частую замену топливных фильтров.
Кроме того, сейчас существенно возросла стоимость самих авто.
Названы преимущества электрокара перед машиной с ДВС