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Власти ДНР раскрыли, сколько жилья введут в эксплуатацию в 2025 году - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Власти ДНР раскрыли, сколько жилья введут в эксплуатацию в 2025 году
Власти ДНР раскрыли, сколько жилья введут в эксплуатацию в 2025 году - 15.01.2025, ПРАЙМ
Власти ДНР раскрыли, сколько жилья введут в эксплуатацию в 2025 году
В ДНР в текущем 2025 году планируют ввести в эксплуатацию 753 тысячи квадратных метров жилья, заявил журналистам замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T17:31+0300
2025-01-15T17:31+0300
недвижимость
днр
жилье
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ДОНЕЦК, 15 дек - ПРАЙМ. В ДНР в текущем 2025 году планируют ввести в эксплуатацию 753 тысячи квадратных метров жилья, заявил журналистам замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ ДНР Максим Жуковский. "У нас достаточно серьезные показатели, которые мы должны выполнить - на 2025 год у нас 753 тысячи (квадратных метров) целевой показатель по вводу жилья. Даже в хорошие времена, при отсутствии боевых действий, не было никогда таких показателей", - сказал Жуковский. Он подчеркнул, что в сравнении с предыдущим годом площадь введенного в эксплуатацию жилья должна увеличиться почти вдвое. "У нас 407 тысяч было в 2023 году, 457 тысяч - в 2024 году и 753 тысячи - в 2025 году. То есть таким образом коллеги поставили нам задачу, чтобы практически на 1,8 раза показатель 2025 года будет превышать 2024, и это очень непростая задача", - сказал заместитель министра. По его словам на сегодняшний день уже выдано 26 разрешений на строительство, 18 из которых в работе, а восемь домов уже введены в эксплуатацию. "У нас уже 26 разрешений на строительство, действующих из них 18. По итогам 2024 года мы ввели в эксплуатацию восемь домов ипотечного жилья", - добавил Жуковский.
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днр, жилье
Недвижимость, ДНР, жилье
17:31 15.01.2025
 
Власти ДНР раскрыли, сколько жилья введут в эксплуатацию в 2025 году

В ДНР планируют ввести в эксплуатацию 753 тысяч квадратных метров жилья в 2025 году

© РИА Новости . Александр Сухов | Перейти в медиабанкМариуполь
Мариуполь - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Александр Сухов
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ДОНЕЦК, 15 дек - ПРАЙМ. В ДНР в текущем 2025 году планируют ввести в эксплуатацию 753 тысячи квадратных метров жилья, заявил журналистам замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ ДНР Максим Жуковский.
"У нас достаточно серьезные показатели, которые мы должны выполнить - на 2025 год у нас 753 тысячи (квадратных метров) целевой показатель по вводу жилья. Даже в хорошие времена, при отсутствии боевых действий, не было никогда таких показателей", - сказал Жуковский.
Он подчеркнул, что в сравнении с предыдущим годом площадь введенного в эксплуатацию жилья должна увеличиться почти вдвое.
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"У нас 407 тысяч было в 2023 году, 457 тысяч - в 2024 году и 753 тысячи - в 2025 году. То есть таким образом коллеги поставили нам задачу, чтобы практически на 1,8 раза показатель 2025 года будет превышать 2024, и это очень непростая задача", - сказал заместитель министра.
По его словам на сегодняшний день уже выдано 26 разрешений на строительство, 18 из которых в работе, а восемь домов уже введены в эксплуатацию.
"У нас уже 26 разрешений на строительство, действующих из них 18. По итогам 2024 года мы ввели в эксплуатацию восемь домов ипотечного жилья", - добавил Жуковский.
 
НедвижимостьДНРжилье
 
 
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