https://1prime.ru/20250115/dogovor-854218622.html
В договоре Ирана с РФ будет передача технологий возобновляемой энергетики
В договоре Ирана с РФ будет передача технологий возобновляемой энергетики - 15.01.2025, ПРАЙМ
В договоре Ирана с РФ будет передача технологий возобновляемой энергетики
Договор между Тегераном и Москвой предусматривает передачу новых технологий в сфере возобновляемой энергетики, сообщил в своей статье для РИА Новости глава МИД... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T15:33+0300
2025-01-15T15:33+0300
2025-01-15T15:33+0300
энергетика
россия
иран
возобновляемая энергия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848926425_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8975593c298dafc2ea3bb3e5e5a8841c.jpg
ТЕГЕРАН, 15 янв - ПРАЙМ. Договор между Тегераном и Москвой предусматривает передачу новых технологий в сфере возобновляемой энергетики, сообщил в своей статье для РИА Новости глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Договор о стратегическом всеобъемлющем сотрудничестве планируется подписать после переговоров президентов Владимира Путина и Масуда Пезешкиана в Москве 17 января. "Передача новых технологий в области возобновляемой энергетики из России в Иран является одним из важных направлений этого договора", - написал Аракчи. Полный текст статьи читайте на сайте ria.ru в 16:00 мск.
https://1prime.ru/20250115/dogovor-854215938.html
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848926425_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_544402a7ef69e2718437806b2468c07b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, возобновляемая энергия
Энергетика, РОССИЯ, ИРАН, возобновляемая энергия
В договоре Ирана с РФ будет передача технологий возобновляемой энергетики
Договор Ирана с Россией предусматривает передачу технологий возобновляемой энергетики
ТЕГЕРАН, 15 янв - ПРАЙМ. Договор между Тегераном и Москвой предусматривает передачу новых технологий в сфере возобновляемой энергетики, сообщил в своей статье для РИА Новости глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Договор о стратегическом всеобъемлющем сотрудничестве планируется подписать после переговоров президентов Владимира Путина и Масуда Пезешкиана в Москве 17 января.
"Передача новых технологий в области возобновляемой энергетики из России в Иран является одним из важных направлений этого договора", - написал Аракчи.
Полный текст статьи читайте на сайте ria.ru
в 16:00 мск.
МИД Ирана назвал основные направления всеобъемлющего договора с Россией