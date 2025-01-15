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В договоре Ирана с РФ будет передача технологий возобновляемой энергетики - 15.01.2025, ПРАЙМ
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В договоре Ирана с РФ будет передача технологий возобновляемой энергетики
В договоре Ирана с РФ будет передача технологий возобновляемой энергетики - 15.01.2025, ПРАЙМ
В договоре Ирана с РФ будет передача технологий возобновляемой энергетики
Договор между Тегераном и Москвой предусматривает передачу новых технологий в сфере возобновляемой энергетики, сообщил в своей статье для РИА Новости глава МИД... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T15:33+0300
2025-01-15T15:33+0300
энергетика
россия
иран
возобновляемая энергия
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ТЕГЕРАН, 15 янв - ПРАЙМ. Договор между Тегераном и Москвой предусматривает передачу новых технологий в сфере возобновляемой энергетики, сообщил в своей статье для РИА Новости глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Договор о стратегическом всеобъемлющем сотрудничестве планируется подписать после переговоров президентов Владимира Путина и Масуда Пезешкиана в Москве 17 января. "Передача новых технологий в области возобновляемой энергетики из России в Иран является одним из важных направлений этого договора", - написал Аракчи. Полный текст статьи читайте на сайте ria.ru в 16:00 мск.
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россия, иран, возобновляемая энергия
Энергетика, РОССИЯ, ИРАН, возобновляемая энергия
15:33 15.01.2025
 
В договоре Ирана с РФ будет передача технологий возобновляемой энергетики

Договор Ирана с Россией предусматривает передачу технологий возобновляемой энергетики

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОткрыта книга соболезнований в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси
Открыта книга соболезнований в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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ТЕГЕРАН, 15 янв - ПРАЙМ. Договор между Тегераном и Москвой предусматривает передачу новых технологий в сфере возобновляемой энергетики, сообщил в своей статье для РИА Новости глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Договор о стратегическом всеобъемлющем сотрудничестве планируется подписать после переговоров президентов Владимира Путина и Масуда Пезешкиана в Москве 17 января.
"Передача новых технологий в области возобновляемой энергетики из России в Иран является одним из важных направлений этого договора", - написал Аракчи.
Полный текст статьи читайте на сайте ria.ru в 16:00 мск.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
МИД Ирана назвал основные направления всеобъемлющего договора с Россией
14:30
 
ЭнергетикаРОССИЯИРАНвозобновляемая энергия
 
 
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