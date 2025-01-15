https://1prime.ru/20250115/dogovor-854218622.html

В договоре Ирана с РФ будет передача технологий возобновляемой энергетики

В договоре Ирана с РФ будет передача технологий возобновляемой энергетики - 15.01.2025, ПРАЙМ

В договоре Ирана с РФ будет передача технологий возобновляемой энергетики

Договор между Тегераном и Москвой предусматривает передачу новых технологий в сфере возобновляемой энергетики, сообщил в своей статье для РИА Новости глава МИД... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T15:33+0300

2025-01-15T15:33+0300

2025-01-15T15:33+0300

энергетика

россия

иран

возобновляемая энергия

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ТЕГЕРАН, 15 янв - ПРАЙМ. Договор между Тегераном и Москвой предусматривает передачу новых технологий в сфере возобновляемой энергетики, сообщил в своей статье для РИА Новости глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Договор о стратегическом всеобъемлющем сотрудничестве планируется подписать после переговоров президентов Владимира Путина и Масуда Пезешкиана в Москве 17 января. "Передача новых технологий в области возобновляемой энергетики из России в Иран является одним из важных направлений этого договора", - написал Аракчи. Полный текст статьи читайте на сайте ria.ru в 16:00 мск.

https://1prime.ru/20250115/dogovor-854215938.html

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россия, иран, возобновляемая энергия