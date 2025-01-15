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В Донецке построят новый аэропорт, заявил Пушилин - 15.01.2025, ПРАЙМ
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В Донецке построят новый аэропорт, заявил Пушилин
В Донецке построят новый аэропорт, заявил Пушилин - 15.01.2025, ПРАЙМ
В Донецке построят новый аэропорт, заявил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин объявил о планах постройки нового аэропорта в Донецке вместо разрушенного в 2014-2015 годах. Об этом он написал в своем канале в... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T10:52+0300
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россия
донецк
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ДОНЕЦК, 15 янв - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин объявил о планах постройки нового аэропорта в Донецке вместо разрушенного в 2014-2015 годах. Об этом он написал в своем канале в Telegram."Уже в этом году мы начнем подготовительные работы для строительства на месте разрушенных противником стен новых воздушных ворот и возвращения Донецку статуса ключевого транспортного узла", - написал глава региона.Пушилин отметил, что аэропорт станет символом восстановления региона и останется местом, где проявилось мужество жителей Донбасса. Он также подчеркнул стратегическую победу ДНР и сильный психологический удар по врагу, связанные с освобождением аэропорта.
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россия, донецк
РОССИЯ, Донецк
10:52 15.01.2025
 
В Донецке построят новый аэропорт, заявил Пушилин

Пушилин: в Донецке построят новый аэропорт вместо разрушенного в 2014-2015 годах

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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ДОНЕЦК, 15 янв - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин объявил о планах постройки нового аэропорта в Донецке вместо разрушенного в 2014-2015 годах. Об этом он написал в своем канале в Telegram.
"Уже в этом году мы начнем подготовительные работы для строительства на месте разрушенных противником стен новых воздушных ворот и возвращения Донецку статуса ключевого транспортного узла", - написал глава региона.
Пушилин отметил, что аэропорт станет символом восстановления региона и останется местом, где проявилось мужество жителей Донбасса. Он также подчеркнул стратегическую победу ДНР и сильный психологический удар по врагу, связанные с освобождением аэропорта.
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