https://1prime.ru/20250115/donetsk-854208537.html

В Донецке построят новый аэропорт, заявил Пушилин

В Донецке построят новый аэропорт, заявил Пушилин - 15.01.2025, ПРАЙМ

В Донецке построят новый аэропорт, заявил Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин объявил о планах постройки нового аэропорта в Донецке вместо разрушенного в 2014-2015 годах. Об этом он написал в своем канале в... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T10:52+0300

2025-01-15T10:52+0300

2025-01-15T10:52+0300

россия

донецк

https://cdnn.1prime.ru/img/83817/89/838178929_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_631b1297c0169061156a99714c39c20d.jpg

ДОНЕЦК, 15 янв - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин объявил о планах постройки нового аэропорта в Донецке вместо разрушенного в 2014-2015 годах. Об этом он написал в своем канале в Telegram."Уже в этом году мы начнем подготовительные работы для строительства на месте разрушенных противником стен новых воздушных ворот и возвращения Донецку статуса ключевого транспортного узла", - написал глава региона.Пушилин отметил, что аэропорт станет символом восстановления региона и останется местом, где проявилось мужество жителей Донбасса. Он также подчеркнул стратегическую победу ДНР и сильный психологический удар по врагу, связанные с освобождением аэропорта.

https://1prime.ru/20250110/udar-854114778.html

донецк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, донецк