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ЕАЭС активизирует работу в рамках создания общих энергетических рынков - 15.01.2025, ПРАЙМ
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ЕАЭС активизирует работу в рамках создания общих энергетических рынков
ЕАЭС активизирует работу в рамках создания общих энергетических рынков - 15.01.2025, ПРАЙМ
ЕАЭС активизирует работу в рамках создания общих энергетических рынков
Страны ЕАЭС активизируют работу в рамках создания общих энергетических рынков, заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T20:24+0300
2025-01-15T20:24+0300
еаэс
энергорынок
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МИНСК, 15 янв – ПРАЙМ. Страны ЕАЭС активизируют работу в рамках создания общих энергетических рынков, заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко. Председательство в органах Евразийского экономического союза в 2025 году перешло Белоруссии. "Конечно же, не без внимания создание общих энергетических рынков. Эта тема очень подробно обсуждалась на заседании (Высшего Евразийского экономического совета – ред.) в декабре 2024 года в Санкт-Петербурге. Там и вопросы... функционирования общего рынка газа, вопросы общего рынка нефти и нефтепродуктов. Есть определенные поручения, по которым мы активизируем работу в текущем году", - приводит слова Петришенко агентство Белта. Создание безбарьерной среды, по словам Петришенко, - также одна из важнейших задач на пространстве ЕАЭС. Иными словами, пояснил он, надо создать условия, чтобы новые барьеры в торговле не вводились, а существующие - снимались. "Чтобы скорость движения услуг, капиталов, товаров и рабочей силы была максимальной на нашем евразийском экономическом пространстве. Здесь также вопросы, связанные с логистикой и транспортной составляющей, - международные перевозки в/из третьих стран, свободное передвижение и перемещение в рамках авиационного сообщения. Здесь тоже есть определенные нюансы", - сказал заместитель премьер-министра. Он добавил, что основные направления белорусского председательства в ЕАЭС касаются кооперационного взаимодействия, наращивания технологического потенциала, микроэлектроники. "То есть это вопросы создания так называемого промышленного базиса в Евразийском экономическом союзе", - отметил Петришенко. По его словам, проекты промышленной кооперации в ЕАЭС будут финансироваться из получаемых антидемпинговых пошлин, на эти цели решили направлять 10% поступлений. "Нам надо максимально сконцентрировать свои финансовые ресурсы и подключить все финансовые инструменты в государствах для того, чтобы поддержать и развивать совместные кооперационные проекты", - подчеркнул вице-премьер. В качестве примера одного из таких проектов он привел разработанную Белоруссией межгосударственную программу "Евразийский электробус". Реализация этого пилотного проекта уже началась. "Мы надеемся, что этот кооперационный проект, как и другие, тоже будет развиваться", - сказал Петришенко.
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еаэс, энергорынок
ЕАЭС, энергорынок
20:24 15.01.2025
 
ЕАЭС активизирует работу в рамках создания общих энергетических рынков

Петришенко: ЕАЭС активизирует работу в рамках создания общих энергорынков

© Sputnik | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
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МИНСК, 15 янв – ПРАЙМ. Страны ЕАЭС активизируют работу в рамках создания общих энергетических рынков, заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко.
Председательство в органах Евразийского экономического союза в 2025 году перешло Белоруссии.
"Конечно же, не без внимания создание общих энергетических рынков. Эта тема очень подробно обсуждалась на заседании (Высшего Евразийского экономического совета – ред.) в декабре 2024 года в Санкт-Петербурге. Там и вопросы... функционирования общего рынка газа, вопросы общего рынка нефти и нефтепродуктов. Есть определенные поручения, по которым мы активизируем работу в текущем году", - приводит слова Петришенко агентство Белта.
Создание безбарьерной среды, по словам Петришенко, - также одна из важнейших задач на пространстве ЕАЭС. Иными словами, пояснил он, надо создать условия, чтобы новые барьеры в торговле не вводились, а существующие - снимались. "Чтобы скорость движения услуг, капиталов, товаров и рабочей силы была максимальной на нашем евразийском экономическом пространстве. Здесь также вопросы, связанные с логистикой и транспортной составляющей, - международные перевозки в/из третьих стран, свободное передвижение и перемещение в рамках авиационного сообщения. Здесь тоже есть определенные нюансы", - сказал заместитель премьер-министра.
Он добавил, что основные направления белорусского председательства в ЕАЭС касаются кооперационного взаимодействия, наращивания технологического потенциала, микроэлектроники. "То есть это вопросы создания так называемого промышленного базиса в Евразийском экономическом союзе", - отметил Петришенко.
По его словам, проекты промышленной кооперации в ЕАЭС будут финансироваться из получаемых антидемпинговых пошлин, на эти цели решили направлять 10% поступлений.
"Нам надо максимально сконцентрировать свои финансовые ресурсы и подключить все финансовые инструменты в государствах для того, чтобы поддержать и развивать совместные кооперационные проекты", - подчеркнул вице-премьер. В качестве примера одного из таких проектов он привел разработанную Белоруссией межгосударственную программу "Евразийский электробус". Реализация этого пилотного проекта уже началась. "Мы надеемся, что этот кооперационный проект, как и другие, тоже будет развиваться", - сказал Петришенко.
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