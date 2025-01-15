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Индия сократила импорт нефтепродуктов из России в октябре в 12 раз

Индия сократила импорт нефтепродуктов из России в октябре в 12 раз - 15.01.2025, ПРАЙМ

Индия сократила импорт нефтепродуктов из России в октябре в 12 раз

Поставки нефтепродуктов из России в Индию в октябре 2024 года сократились в годовом выражении почти в 12 раз, подсчитало РИА Новости по данным индийской... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T04:16+0300

2025-01-15T04:16+0300

2025-01-15T04:16+0300

нефть

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Поставки нефтепродуктов из России в Индию в октябре 2024 года сократились в годовом выражении почти в 12 раз, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы. Так, по итогам октября 2024 года импорт Индией российских нефтепродуктов достиг 61,2 миллиона долларов, сократившись с октября 2023 года в 11,6 раза. При этом снижение объемов по сравнению с сентябрем составило 1,7 раза. Октябрьские поставки стали минимальными июля 2024 года, тогда они составляли 95,4 миллиона долларов. Больше всего в этом месяце Индия закупала легкие дистилляты и продукты - на 60,1 миллиона долларов. При этом РФ в индийском импорте за десятый месяц года заняла четвертое место, опустившись туда со второго в сентябре и с первого в октябре 2023 года. В тройку вошли ОАЭ (87,7 миллиона долларов), Сингапур (68,5 миллиона) и Южная Корея (67,5 миллиона). Суммарно за десять месяцев прошлого года Нью-Дели приобрел у Москвы нефтепродуктов на 1,97 миллиарда долларов, что в 2,1 раза меньше, чем годом ранее.

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нефть, индия, москва, рф