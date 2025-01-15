https://1prime.ru/20250115/inflyatsiya-854227852.html

Инфляция в России на 13 января составила 9,86 процента

Инфляция в России на 13 января составила 9,86 процента - 15.01.2025, ПРАЙМ

Инфляция в России на 13 января составила 9,86 процента

Инфляция в России на 13 января составила 9,86% в годовом выражении, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T19:08+0300

2025-01-15T19:08+0300

2025-01-15T19:08+0300

экономика

россия

минэкономразвития рф

инфляция в россии

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Инфляция в России на 13 января составила 9,86% в годовом выражении, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 10 по 13 января темпы роста цен составили 0,23%, в том числе на плодоовощную продукцию – 0,55%, на остальные продукты питания – 0,20%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,04%.

https://1prime.ru/20250115/inflyatsiya-854227515.html

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