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Инфляция в России на 13 января составила 9,86 процента
Инфляция в России на 13 января составила 9,86 процента - 15.01.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России на 13 января составила 9,86 процента
Инфляция в России на 13 января составила 9,86% в годовом выражении, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T19:08+0300
2025-01-15T19:08+0300
2025-01-15T19:08+0300
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инфляция в россии
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Инфляция в России на 13 января составила 9,86% в годовом выражении, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 10 по 13 января темпы роста цен составили 0,23%, в том числе на плодоовощную продукцию – 0,55%, на остальные продукты питания – 0,20%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,04%.
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россия, минэкономразвития рф, инфляция в россии
Экономика, РОССИЯ, Минэкономразвития РФ, инфляция в России
Инфляция в России на 13 января составила 9,86 процента
МЭР: инфляция в России на 13 января составила 9,86% в годовом выражении
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Инфляция в России на 13 января составила 9,86% в годовом выражении, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 10 по 13 января темпы роста цен составили 0,23%, в том числе на плодоовощную продукцию – 0,55%, на остальные продукты питания – 0,20%.
В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,04%.
Инфляция в России в 2024 году составила 9,52 процента