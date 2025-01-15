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В России закончились недорогие популярные иномарки, пишет СМИ - 15.01.2025, ПРАЙМ
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В России закончились недорогие популярные иномарки, пишет СМИ
В России закончились недорогие популярные иномарки, пишет СМИ - 15.01.2025, ПРАЙМ
В России закончились недорогие популярные иномарки, пишет СМИ
В России закончились популярные недорогие иномарки: Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, VW Polo и Skoda Rapid, пишут "Известия". | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T11:47+0300
2025-01-15T11:47+0300
экономика
авто
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. В России закончились популярные недорогие иномарки: Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, VW Polo и Skoda Rapid, пишут "Известия".Производство этих машин в России было остановлено в 2022 году, дилеры все это время распродавали остатки, и сейчас у продавцов остались единичные экземпляры.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНа смену ушедшим моделям пришли китайские кроссоверы Haval, Chery и Geely. Так, Geely предлагает седан Emgrand, который разошелся в количестве 11 881 штуки. Другие крупные игроки рынка также предлагают седаны, но их продажи скромны.На заводе в Санкт-Петербурге выпускают седаны, кроссоверы и кросс-хетчбэки под брендом Solaris. Продажи за год составили 14 892 машины, основной объем пришелся на седан HS.В то же время иранские седаны не стали массовыми из-за высокой стоимости и сложной логистики.С массовым появлением компактных доступных кроссоверов интерес к седанам снизился. Кроссоверы становятся всё более популярными среди россиян из-за высокого клиренса, лучшей вместимости и безопасности. Цены на кроссоверы и седаны практически сравнялись.Как отмечается, бюджетные автомобили остаются привлекательными благодаря соотношению цена-качество. Спрос на бюджетные седаны и кроссоверы есть, но он не такой большой в процентном соотношении к общим продажам. Чаще всего такие машины приобретают для использования в сегменте эконом-такси либо в качестве замены автомобилям с большим пробегом.
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авто
Экономика, Авто
11:47 15.01.2025
 
В России закончились недорогие популярные иномарки, пишет СМИ

"Известия": в России закончились недорогие популярные иномарки

© Фото : Kia Motors #Салон нового KIA Rio
#Салон нового KIA Rio - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© Фото : Kia Motors
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. В России закончились популярные недорогие иномарки: Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, VW Polo и Skoda Rapid, пишут "Известия".
Производство этих машин в России было остановлено в 2022 году, дилеры все это время распродавали остатки, и сейчас у продавцов остались единичные экземпляры.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
На смену ушедшим моделям пришли китайские кроссоверы Haval, Chery и Geely. Так, Geely предлагает седан Emgrand, который разошелся в количестве 11 881 штуки. Другие крупные игроки рынка также предлагают седаны, но их продажи скромны.
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На заводе в Санкт-Петербурге выпускают седаны, кроссоверы и кросс-хетчбэки под брендом Solaris. Продажи за год составили 14 892 машины, основной объем пришелся на седан HS.
В то же время иранские седаны не стали массовыми из-за высокой стоимости и сложной логистики.
С массовым появлением компактных доступных кроссоверов интерес к седанам снизился. Кроссоверы становятся всё более популярными среди россиян из-за высокого клиренса, лучшей вместимости и безопасности. Цены на кроссоверы и седаны практически сравнялись.
Как отмечается, бюджетные автомобили остаются привлекательными благодаря соотношению цена-качество. Спрос на бюджетные седаны и кроссоверы есть, но он не такой большой в процентном соотношении к общим продажам. Чаще всего такие машины приобретают для использования в сегменте эконом-такси либо в качестве замены автомобилям с большим пробегом.
 
ЭкономикаАвто
 
 
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