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Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа, сообщили СМИ
Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа, сообщили СМИ - 15.01.2025, ПРАЙМ
Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа, сообщили СМИ
Израиль освободит одну тысячу заключенных из сектора Газа, которые были задержаны после 8 октября 2023 года. Об этом сказано в проекте соглашения, полученном... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T21:52+0300
2025-01-15T21:52+0300
2025-01-15T21:53+0300
политика
израиль
сектор газа
заключенные
освобождение
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Израиль освободит одну тысячу заключенных из сектора Газа, которые были задержаны после 8 октября 2023 года. Об этом сказано в проекте соглашения, полученном РИА Новости от представителя палестинского движения ХАМАС. Согласно тексту проекта, Израиль освободит тысячу заключенных из Газы, задержанных с 8 октября 2023 года и не участвовавших в событиях 7 октября 2023 года.
https://1prime.ru/20250115/soglashenie-854229782.html
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Политика, ИЗРАИЛЬ, СЕКТОР ГАЗА, заключенные, Освобождение
Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа, сообщили СМИ
РИА Новости: Израиль выпустит 1 тыс заключенных из Газы, задержанных после 2023 г