https://1prime.ru/20250115/izrail-854232118.html

Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа, сообщили СМИ

Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа, сообщили СМИ - 15.01.2025, ПРАЙМ

Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа, сообщили СМИ

Израиль освободит одну тысячу заключенных из сектора Газа, которые были задержаны после 8 октября 2023 года. Об этом сказано в проекте соглашения, полученном... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T21:52+0300

2025-01-15T21:52+0300

2025-01-15T21:53+0300

политика

израиль

сектор газа

заключенные

освобождение

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Израиль освободит одну тысячу заключенных из сектора Газа, которые были задержаны после 8 октября 2023 года. Об этом сказано в проекте соглашения, полученном РИА Новости от представителя палестинского движения ХАМАС. Согласно тексту проекта, Израиль освободит тысячу заключенных из Газы, задержанных с 8 октября 2023 года и не участвовавших в событиях 7 октября 2023 года.

https://1prime.ru/20250115/soglashenie-854229782.html

израиль

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израиль, сектор газа, заключенные, освобождение