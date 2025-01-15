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В Киргизии назвали Россию главным торговым партнером среди стран ЕАЭС

В Киргизии назвали Россию главным торговым партнером среди стран ЕАЭС - 15.01.2025, ПРАЙМ

В Киргизии назвали Россию главным торговым партнером среди стран ЕАЭС

Россия остается главным торговым партнером Киргизии среди стран Евразийского экономического союза, сообщили журналистам в среду в пресс-службе киргизского... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T16:47+0300

2025-01-15T16:47+0300

2025-01-15T16:47+0300

экономика

россия

киргизия

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БИШКЕК, 15 янв – ПРАЙМ. Россия остается главным торговым партнером Киргизии среди стран Евразийского экономического союза, сообщили журналистам в среду в пресс-службе киргизского министерства экономики и коммерции. По данным ведомства, объем внешней торговли Киргизии за январь-ноябрь 2024 года составил 14,6 миллиарда долларов и по сравнению с январем-ноябрем 2023 года увеличился на 3,7%. При этом 3,5 миллиарда долларов составил объем экспорта, который вырос на 21,3%. Импорт товаров составил 11,2 миллиарда долларов и снизился по сравнению с январем-ноябрем 2023 года на 0,8%. При этом в структуре товарооборота на долю экспорта пришлось 23,6%, импорта – 76,4%. "Объем взаимной торговли Кыргызской Республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-ноябре 2024 года составил 4,5 миллиарда долларов США и увеличился на 9,1%. Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-ноябре 2024 года пришлась на Россию (71,2 %) и Казахстан (26,9 %)", - говорится в сообщении минэкономики. В ведомстве уточнили, что объем внешней торговли со странами вне ЕАЭС составил 10,1 миллиарда долларов и по сравнению с соответствующим периодом 2023 года этот показатель вырос на 1,4%.

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киргизия

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россия, киргизия