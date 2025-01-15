https://1prime.ru/20250115/kirgiziya-854222259.html
В Киргизии назвали Россию главным торговым партнером среди стран ЕАЭС
В Киргизии назвали Россию главным торговым партнером среди стран ЕАЭС - 15.01.2025, ПРАЙМ
В Киргизии назвали Россию главным торговым партнером среди стран ЕАЭС
Россия остается главным торговым партнером Киргизии среди стран Евразийского экономического союза, сообщили журналистам в среду в пресс-службе киргизского... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T16:47+0300
2025-01-15T16:47+0300
2025-01-15T16:47+0300
экономика
россия
киргизия
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg
БИШКЕК, 15 янв – ПРАЙМ. Россия остается главным торговым партнером Киргизии среди стран Евразийского экономического союза, сообщили журналистам в среду в пресс-службе киргизского министерства экономики и коммерции. По данным ведомства, объем внешней торговли Киргизии за январь-ноябрь 2024 года составил 14,6 миллиарда долларов и по сравнению с январем-ноябрем 2023 года увеличился на 3,7%. При этом 3,5 миллиарда долларов составил объем экспорта, который вырос на 21,3%. Импорт товаров составил 11,2 миллиарда долларов и снизился по сравнению с январем-ноябрем 2023 года на 0,8%. При этом в структуре товарооборота на долю экспорта пришлось 23,6%, импорта – 76,4%. "Объем взаимной торговли Кыргызской Республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-ноябре 2024 года составил 4,5 миллиарда долларов США и увеличился на 9,1%. Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-ноябре 2024 года пришлась на Россию (71,2 %) и Казахстан (26,9 %)", - говорится в сообщении минэкономики. В ведомстве уточнили, что объем внешней торговли со странами вне ЕАЭС составил 10,1 миллиарда долларов и по сравнению с соответствующим периодом 2023 года этот показатель вырос на 1,4%.
https://1prime.ru/20241206/putin-853376684.html
киргизия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_28d4c5c313ab3b890ee496d72b1e6a7f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киргизия
Экономика, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ
В Киргизии назвали Россию главным торговым партнером среди стран ЕАЭС
Минэкономики Киргизии назвал Россию главным торговым партнером среди стран ЕАЭС
БИШКЕК, 15 янв – ПРАЙМ. Россия остается главным торговым партнером Киргизии среди стран Евразийского экономического союза, сообщили журналистам в среду в пресс-службе киргизского министерства экономики и коммерции.
По данным ведомства, объем внешней торговли Киргизии за январь-ноябрь 2024 года составил 14,6 миллиарда долларов и по сравнению с январем-ноябрем 2023 года увеличился на 3,7%. При этом 3,5 миллиарда долларов составил объем экспорта, который вырос на 21,3%. Импорт товаров составил 11,2 миллиарда долларов и снизился по сравнению с январем-ноябрем 2023 года на 0,8%. При этом в структуре товарооборота на долю экспорта пришлось 23,6%, импорта – 76,4%.
"Объем взаимной торговли Кыргызской Республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-ноябре 2024 года составил 4,5 миллиарда долларов США и увеличился на 9,1%. Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-ноябре 2024 года пришлась на Россию (71,2 %) и Казахстан (26,9 %)", - говорится в сообщении минэкономики.
В ведомстве уточнили, что объем внешней торговли со странами вне ЕАЭС составил 10,1 миллиарда долларов и по сравнению с соответствующим периодом 2023 года этот показатель вырос на 1,4%.
Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление связей с Россией