Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киргизии назвали Россию главным торговым партнером среди стран ЕАЭС - 15.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250115/kirgiziya-854222259.html
В Киргизии назвали Россию главным торговым партнером среди стран ЕАЭС
В Киргизии назвали Россию главным торговым партнером среди стран ЕАЭС - 15.01.2025, ПРАЙМ
В Киргизии назвали Россию главным торговым партнером среди стран ЕАЭС
Россия остается главным торговым партнером Киргизии среди стран Евразийского экономического союза, сообщили журналистам в среду в пресс-службе киргизского... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T16:47+0300
2025-01-15T16:47+0300
экономика
россия
киргизия
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg
БИШКЕК, 15 янв – ПРАЙМ. Россия остается главным торговым партнером Киргизии среди стран Евразийского экономического союза, сообщили журналистам в среду в пресс-службе киргизского министерства экономики и коммерции. По данным ведомства, объем внешней торговли Киргизии за январь-ноябрь 2024 года составил 14,6 миллиарда долларов и по сравнению с январем-ноябрем 2023 года увеличился на 3,7%. При этом 3,5 миллиарда долларов составил объем экспорта, который вырос на 21,3%. Импорт товаров составил 11,2 миллиарда долларов и снизился по сравнению с январем-ноябрем 2023 года на 0,8%. При этом в структуре товарооборота на долю экспорта пришлось 23,6%, импорта – 76,4%. "Объем взаимной торговли Кыргызской Республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-ноябре 2024 года составил 4,5 миллиарда долларов США и увеличился на 9,1%. Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-ноябре 2024 года пришлась на Россию (71,2 %) и Казахстан (26,9 %)", - говорится в сообщении минэкономики. В ведомстве уточнили, что объем внешней торговли со странами вне ЕАЭС составил 10,1 миллиарда долларов и по сравнению с соответствующим периодом 2023 года этот показатель вырос на 1,4%.
https://1prime.ru/20241206/putin-853376684.html
киргизия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_28d4c5c313ab3b890ee496d72b1e6a7f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, киргизия
Экономика, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ
16:47 15.01.2025
 
В Киргизии назвали Россию главным торговым партнером среди стран ЕАЭС

Минэкономики Киргизии назвал Россию главным торговым партнером среди стран ЕАЭС

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БИШКЕК, 15 янв – ПРАЙМ. Россия остается главным торговым партнером Киргизии среди стран Евразийского экономического союза, сообщили журналистам в среду в пресс-службе киргизского министерства экономики и коммерции.
По данным ведомства, объем внешней торговли Киргизии за январь-ноябрь 2024 года составил 14,6 миллиарда долларов и по сравнению с январем-ноябрем 2023 года увеличился на 3,7%. При этом 3,5 миллиарда долларов составил объем экспорта, который вырос на 21,3%. Импорт товаров составил 11,2 миллиарда долларов и снизился по сравнению с январем-ноябрем 2023 года на 0,8%. При этом в структуре товарооборота на долю экспорта пришлось 23,6%, импорта – 76,4%.
"Объем взаимной торговли Кыргызской Республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-ноябре 2024 года составил 4,5 миллиарда долларов США и увеличился на 9,1%. Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-ноябре 2024 года пришлась на Россию (71,2 %) и Казахстан (26,9 %)", - говорится в сообщении минэкономики.
В ведомстве уточнили, что объем внешней торговли со странами вне ЕАЭС составил 10,1 миллиарда долларов и по сравнению с соответствующим периодом 2023 года этот показатель вырос на 1,4%.
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
Путин оценил вклад президента Киргизии в укрепление связей с Россией
6 декабря 2024, 09:20
 
ЭкономикаРОССИЯКИРГИЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала