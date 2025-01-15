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В России предрекли исход китайских автобрендов из страны

В России предрекли исход китайских автобрендов из страны - 15.01.2025, ПРАЙМ

В России предрекли исход китайских автобрендов из страны

Ассоциация европейского бизнеса прогнозирует уход китайских автобрендов из России в 2025 году, пишет "Автовзгляд" со ссылкой на прогноз Ассоциации европейского... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T09:19+0300

2025-01-15T09:19+0300

2025-01-15T09:44+0300

экономика

авто

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китай

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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Ассоциация европейского бизнеса прогнозирует уход китайских автобрендов из России в 2025 году, пишет "Автовзгляд" со ссылкой на прогноз Ассоциации европейского бизнеса.Как отмечается, высокая стоимость заемных средств и растущий утилизационный сбор делают бизнес китайских брендов в России не прибыльным.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ 2024 году рынок вырос в полтора раза, но в 2025 году ожидается стагнация. Эксперты прогнозируют, что производители начнут уходить, сокращать модельные ряды и сжимать дилерские сети. Под удар попадут дилеры, представительства китайских брендов и российские водители.Высокая ставка рефинансирования остановила продажи во всех сегментах. Подросший утильсбор увеличил стоимость автомобилей. Корпоративные продажи также остановились или работают в режиме "малой крови".Дилеры начали отказываться от контрактов с китайскими брендами, что ударит по дистрибуторам. В итоге китайские бренды могут уйти из России, отмечается в публикации.В России останутся автовладельцы купившие китайские авто, обслуживание которых может стать проблемой.Как отмечается, агония коснется сначала малой части автопроизводителей и продавцов, но со временем затронет и более успешных.Изменения в ставке рефинансирования может остановить исход китайских автопроизводителей, отмечает автор. Запас прочности у дилерских сетей — до лета, после чего они начнут закрываться. Чем ближе к лету, тем сильнее будет нарастать напряжение и стремление дилеров отказаться от китайских брендов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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