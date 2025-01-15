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В России предрекли исход китайских автобрендов из страны
В России предрекли исход китайских автобрендов из страны - 15.01.2025, ПРАЙМ
В России предрекли исход китайских автобрендов из страны
Ассоциация европейского бизнеса прогнозирует уход китайских автобрендов из России в 2025 году, пишет "Автовзгляд" со ссылкой на прогноз Ассоциации европейского... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T09:19+0300
2025-01-15T09:19+0300
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Ассоциация европейского бизнеса прогнозирует уход китайских автобрендов из России в 2025 году, пишет "Автовзгляд" со ссылкой на прогноз Ассоциации европейского бизнеса.Как отмечается, высокая стоимость заемных средств и растущий утилизационный сбор делают бизнес китайских брендов в России не прибыльным.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ 2024 году рынок вырос в полтора раза, но в 2025 году ожидается стагнация. Эксперты прогнозируют, что производители начнут уходить, сокращать модельные ряды и сжимать дилерские сети. Под удар попадут дилеры, представительства китайских брендов и российские водители.Высокая ставка рефинансирования остановила продажи во всех сегментах. Подросший утильсбор увеличил стоимость автомобилей. Корпоративные продажи также остановились или работают в режиме "малой крови".Дилеры начали отказываться от контрактов с китайскими брендами, что ударит по дистрибуторам. В итоге китайские бренды могут уйти из России, отмечается в публикации.В России останутся автовладельцы купившие китайские авто, обслуживание которых может стать проблемой.Как отмечается, агония коснется сначала малой части автопроизводителей и продавцов, но со временем затронет и более успешных.Изменения в ставке рефинансирования может остановить исход китайских автопроизводителей, отмечает автор. Запас прочности у дилерских сетей — до лета, после чего они начнут закрываться. Чем ближе к лету, тем сильнее будет нарастать напряжение и стремление дилеров отказаться от китайских брендов.
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авто, китайские авто, китай, россия
Экономика, Авто, китайские авто, КИТАЙ, РОССИЯ
В России предрекли исход китайских автобрендов из страны
АЕБ: китайские автопроизводители готовятся покинуть Россию
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Ассоциация европейского бизнеса прогнозирует уход китайских автобрендов из России в 2025 году, пишет "Автовзгляд" со ссылкой на прогноз Ассоциации европейского бизнеса.
Как отмечается, высокая стоимость заемных средств и растущий утилизационный сбор делают бизнес китайских брендов в России не прибыльным.
В 2024 году рынок вырос в полтора раза, но в 2025 году ожидается стагнация. Эксперты прогнозируют, что производители начнут уходить, сокращать модельные ряды и сжимать дилерские сети. Под удар попадут дилеры, представительства китайских брендов и российские водители.
В "Авито Авто" оценили спрос на новые китайские седаны за год
Высокая ставка рефинансирования остановила продажи во всех сегментах. Подросший утильсбор увеличил стоимость автомобилей. Корпоративные продажи также остановились или работают в режиме "малой крови".
Дилеры начали отказываться от контрактов с китайскими брендами, что ударит по дистрибуторам. В итоге китайские бренды могут уйти из России, отмечается в публикации.
В России останутся автовладельцы купившие китайские авто, обслуживание которых может стать проблемой.
Как отмечается, агония коснется сначала малой части автопроизводителей и продавцов, но со временем затронет и более успешных.
Изменения в ставке рефинансирования может остановить исход китайских автопроизводителей, отмечает автор. Запас прочности у дилерских сетей — до лета, после чего они начнут закрываться. Чем ближе к лету, тем сильнее будет нарастать напряжение и стремление дилеров отказаться от китайских брендов.