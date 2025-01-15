https://1prime.ru/20250115/kontsept-854225254.html

Российские инженеры представили концепт летающей машины "ИФ-9"

Российские инженеры представили концепт летающей машины "ИФ-9" - 15.01.2025, ПРАЙМ

Российские инженеры представили концепт летающей машины "ИФ-9"

Дизайн-конструкторское бюро "Филатов" представило концепт летающей машины "ИФ-9", которая является симбиозом автомобиля и квадрокоптера, первые испытания ее... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T17:50+0300

2025-01-15T17:50+0300

2025-01-15T17:50+0300

россия

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технологии

летающий автомобиль

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Дизайн-конструкторское бюро "Филатов" представило концепт летающей машины "ИФ-9", которая является симбиозом автомобиля и квадрокоптера, первые испытания ее летных возможностей запланированы на январь, следует из информации на сайте бюро. "Представляем Вашему вниманию наш новый инициативный проект – летающая машина ИФ-9… Как и многие другие концепты летающих машин, наша является симбиозом автомобиля и квадрокоптера", - сообщается в описании проекта. Отмечается, что уникальность разработки заключается в размещении двигателей с воздушными винтами на складных, поворотных лучах, которые закреплены по углам кузова машины. "Двигатели воздушных винтов и привод колес могут быть запитанными от любого приемлемого или перспективного источника энергопитания, в первую очередь, электрического, гидравлического или водородного", - поясняется на сайте. Первые испытания летных возможностей летающей машины запланированы на январь 2025 года, а после отработки всех технологий проекта, ему придадут внешний вид согласно разработанному дизайну, добавили в конструкторском бюро.

https://1prime.ru/20250115/avto-854189104.html

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россия, авто, технологии, летающий автомобиль