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Японский концерн обвинил Байдена в подрыве доверия к CFIUS

Японский концерн обвинил Байдена в подрыве доверия к CFIUS - 15.01.2025, ПРАЙМ

Японский концерн обвинил Байдена в подрыве доверия к CFIUS

Вице-председатель и директор-представитель японского концерна Nippon Steel Такахиро Мори считает, что если электоральная политика может руководить процессом... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T06:04+0300

2025-01-15T06:04+0300

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Вице-председатель и директор-представитель японского концерна Nippon Steel Такахиро Мори считает, что если электоральная политика может руководить процессом транзакций в США с участием зарубежных приобретателей, то это подрывает доверие к комитету по иностранным инвестициям в США (CFIUS). В начале января президент США Джо Байден заблокировал приобретение U.S. Steel японским концерном, которое предполагалось за 15 миллиардов долларов, назвав это угрозой "национальной безопасности". В связи с этим обе компании подали два иска в апелляционный суд округа Колумбия и окружной суд Пенсильвании. "Полномочия CFIUS состоят в защите нацбезопасности, а президент может заблокировать транзакцию только если имеются "убедительные доказательства" того, что зарубежный приобретатель может предпринять действия, которые "грозят навредить национальной безопасности". Если избирательная политика может диктовать этот процесс, то это подрывает доверие к CFIUS, угрожая интересам национальной безопасности, которую та была создана защищать", - написал Мори в колонке для американской газеты Wall Street Journal. По его словам, действующий президент США Джо Байден в марте 2024 года публично объявил о своем несогласии со сделкой, а затем его поддержал профсоюз сталелитейщиков США United Steelworkers. Мори отметил, что CFIUS почти не взаимодействовал с Nippon Steel и что компании направили комитету четыре проекта соглашений о нацбезопасности для решения предполагаемых проблем. При этом он заявил, что не верит, что были какие-либо опасения по поводу безопасности, и указал, что CFIUS не прислал ни одного письменного комментария или серьезного вопроса об упомянутых предложениях. Также директор-представитель добавил, что мир внимательно наблюдает за сделкой, а крупные компании в странах, союзных США, хотят инвестировать в Штаты и нанимать американцев, но теперь задаются вопросом, будут ли с ними обращаться "как с партнерами или политическими пешками". В конце декабря 2024 года CFIUS заявил, что не смог прийти к консенсусу относительно возможности угроз национальной безопасности в случае сделки между Nippon Steel и U.S. Steel и передал решение о разрешении или блокировки на усмотрение Байдена.

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мировая экономика, бизнес, сша, москва, колумбия, джо байден