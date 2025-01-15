https://1prime.ru/20250115/lada-854214915.html

В России дебютировала новая модель Lada

В России дебютировала новая модель Lada - 15.01.2025, ПРАЙМ

В России дебютировала новая модель Lada

Компания "АвтоВАЗ" представила в Москве новый седан Lada Iskra, а также спортивную модификацию внедорожника Niva Legend, пишут "Известия". | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T14:17+0300

2025-01-15T14:17+0300

2025-01-15T14:17+0300

экономика

россия

автоваз

lada niva legend

lada iskra

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" представила в Москве новый седан Lada Iskra, а также спортивную модификацию внедорожника Niva Legend, пишут "Известия".Отмечается, что начало производства Iskra запланировано на первую половину текущего года. В модельном ряду марки эта модель займет нишу между Granta и Vesta. По данным издания, Iskra будет выпускаться в трех видах кузова — седан, универсал и универсал Cross. Будет она иметь и три разновидности силовых агрегатов. Iskra создана на современной глобальной платформе. Она подвергалась реинжинирингу и стала технологически независимой после разрыва сотрудничества с Renault-Nissan."Известия" также сообщили, что Lada Niva в новой модификации Sport имеет спортивные настройки подвески и тормозов, оригинальный силовой агрегат. Он представляет собой 16-клапанный двигатель мощностью 122 лошадиных силы (151 Нм при 5000 об/мин).

https://1prime.ru/20250114/levin-854188821.html

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россия, автоваз, lada niva legend, lada iskra