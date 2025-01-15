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В России дебютировала новая модель Lada - 15.01.2025, ПРАЙМ
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В России дебютировала новая модель Lada
В России дебютировала новая модель Lada - 15.01.2025, ПРАЙМ
В России дебютировала новая модель Lada
Компания "АвтоВАЗ" представила в Москве новый седан Lada Iskra, а также спортивную модификацию внедорожника Niva Legend, пишут "Известия". | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T14:17+0300
2025-01-15T14:17+0300
экономика
россия
автоваз
lada niva legend
lada iskra
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" представила в Москве новый седан Lada Iskra, а также спортивную модификацию внедорожника Niva Legend, пишут "Известия".Отмечается, что начало производства Iskra запланировано на первую половину текущего года. В модельном ряду марки эта модель займет нишу между Granta и Vesta. По данным издания, Iskra будет выпускаться в трех видах кузова — седан, универсал и универсал Cross. Будет она иметь и три разновидности силовых агрегатов. Iskra создана на современной глобальной платформе. Она подвергалась реинжинирингу и стала технологически независимой после разрыва сотрудничества с Renault-Nissan."Известия" также сообщили, что Lada Niva в новой модификации Sport имеет спортивные настройки подвески и тормозов, оригинальный силовой агрегат. Он представляет собой 16-клапанный двигатель мощностью 122 лошадиных силы (151 Нм при 5000 об/мин).
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россия, автоваз, lada niva legend, lada iskra
Экономика, РОССИЯ, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada Iskra
14:17 15.01.2025
 
В России дебютировала новая модель Lada

"Известия": новую Lada Iskra и Niva Sport представили в Москве

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкВывеска салона Lada в Москве.
Вывеска салона Lada в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" представила в Москве новый седан Lada Iskra, а также спортивную модификацию внедорожника Niva Legend, пишут "Известия".
Отмечается, что начало производства Iskra запланировано на первую половину текущего года. В модельном ряду марки эта модель займет нишу между Granta и Vesta.
По данным издания, Iskra будет выпускаться в трех видах кузова — седан, универсал и универсал Cross. Будет она иметь и три разновидности силовых агрегатов. Iskra создана на современной глобальной платформе. Она подвергалась реинжинирингу и стала технологически независимой после разрыва сотрудничества с Renault-Nissan.
"Известия" также сообщили, что Lada Niva в новой модификации Sport имеет спортивные настройки подвески и тормозов, оригинальный силовой агрегат. Он представляет собой 16-клапанный двигатель мощностью 122 лошадиных силы (151 Нм при 5000 об/мин).
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ЭкономикаРОССИЯАвтоВАЗLada Niva LegendLada Iskra
 
 
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