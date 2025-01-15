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Ozon запустил лизинг автомобилей - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Ozon запустил лизинг автомобилей
Ozon запустил лизинг автомобилей - 15.01.2025, ПРАЙМ
Ozon запустил лизинг автомобилей
Ozon запустил лизинг автомобилей - такая услуга доступна как партнерам маркетплейса, так и другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, говорится | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T13:34+0300
2025-01-15T13:34+0300
россия
ozon
авто
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Ozon запустил лизинг автомобилей - такая услуга доступна как партнерам маркетплейса, так и другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, говорится в сообщении компании. "Ozon запустил лизинговое направление в рамках финансовой вертикали Ozon Fintech. Лизинг автомобилей доступен как для партнеров маркетплейса, так и для любых других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - сказано в сообщении. Для лизинга доступны автомобили всех сегментов - легковые, коммерческие и грузовые - как новые, так и с пробегом на срок от 1 до 5 лет. Первоначальный взнос составляет 0%, а заявку и договор можно оформить онлайн с минимальным набором документов. Клиенту нужно будет оставить заявку на сайте, после чего с ним свяжется менеджер, чтобы уточнить детали, ответить на вопросы и запросить документы. Как уточнили РИА Новости в Ozon, по итогам тестового периода, который проходил в четвертом квартале 2024 года, в лизинг было передано более 250 автомобилей. Компания планирует расширять свое присутствие на рынке. "Мы понимаем потребность наших партнеров в выгодных решениях, которые помогают бизнесу расти. Автомобиль - это важный рабочий инструмент, лизинг дает возможность получить его в короткие сроки без ущерба для оборотных средств компании. Как и всегда, мы предложим клиентам индивидуальные условия для каждой компании, а также скидки на востребованные модели авто за счет сотрудничества с дилерами и производителями", - прокомментировал руководитель "Ozon Лизинг" Александр Степанов.
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россия, ozon, авто
РОССИЯ, OZON, Авто
13:34 15.01.2025
 
Ozon запустил лизинг автомобилей

Ozon запустил лизинг автомобилей для партнеров маркетплейса

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкOzon
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Ozon запустил лизинг автомобилей - такая услуга доступна как партнерам маркетплейса, так и другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, говорится в сообщении компании.
"Ozon запустил лизинговое направление в рамках финансовой вертикали Ozon Fintech. Лизинг автомобилей доступен как для партнеров маркетплейса, так и для любых других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - сказано в сообщении.
Для лизинга доступны автомобили всех сегментов - легковые, коммерческие и грузовые - как новые, так и с пробегом на срок от 1 до 5 лет. Первоначальный взнос составляет 0%, а заявку и договор можно оформить онлайн с минимальным набором документов. Клиенту нужно будет оставить заявку на сайте, после чего с ним свяжется менеджер, чтобы уточнить детали, ответить на вопросы и запросить документы.
Как уточнили РИА Новости в Ozon, по итогам тестового периода, который проходил в четвертом квартале 2024 года, в лизинг было передано более 250 автомобилей. Компания планирует расширять свое присутствие на рынке.
"Мы понимаем потребность наших партнеров в выгодных решениях, которые помогают бизнесу расти. Автомобиль - это важный рабочий инструмент, лизинг дает возможность получить его в короткие сроки без ущерба для оборотных средств компании. Как и всегда, мы предложим клиентам индивидуальные условия для каждой компании, а также скидки на востребованные модели авто за счет сотрудничества с дилерами и производителями", - прокомментировал руководитель "Ozon Лизинг" Александр Степанов.
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