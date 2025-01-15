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МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире - 15.01.2025, ПРАЙМ
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 20 тысяч баррелей в сутки - до 1,06 миллиона... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T12:06+0300
2025-01-15T12:06+0300
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 20 тысяч баррелей в сутки - до 1,06 миллиона баррелей в сутки и теперь ожидает спрос на уровне 103,96 миллиона баррелей в сутки, следует из январского доклада МЭА. Согласно приложенным таблицам, МЭА оценивает спрос на нефть в 2025 году на уровне 103,96 миллиона баррелей. При этом, по оценкам агентства, спрос на нефть в 2024 году составил 102,9 миллиона баррелей в сутки. За год спрос должен вырасти на 1,06 миллиона баррелей в сутки. В декабрьском докладе МЭА ожидало роста спроса на нефть в 2025 году на 1,08 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в новом докладе агентство снизило прогноз на 20 тысяч баррелей в сутки.
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мэа, нефть, добыча
Энергетика, МЭА, Нефть, добыча
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2025 году до 1,06 млн б/с
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 20 тысяч баррелей в сутки - до 1,06 миллиона баррелей в сутки и теперь ожидает спрос на уровне 103,96 миллиона баррелей в сутки, следует из январского доклада МЭА.
Согласно приложенным таблицам, МЭА оценивает спрос на нефть в 2025 году на уровне 103,96 миллиона баррелей. При этом, по оценкам агентства, спрос на нефть в 2024 году составил 102,9 миллиона баррелей в сутки. За год спрос должен вырасти на 1,06 миллиона баррелей в сутки.
В декабрьском докладе МЭА ожидало роста спроса на нефть в 2025 году на 1,08 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в новом докладе агентство снизило прогноз на 20 тысяч баррелей в сутки.
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