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МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире

МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире - 15.01.2025, ПРАЙМ

МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 20 тысяч баррелей в сутки - до 1,06 миллиона... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T12:06+0300

2025-01-15T12:06+0300

2025-01-15T12:06+0300

энергетика

мэа

нефть

добыча

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 20 тысяч баррелей в сутки - до 1,06 миллиона баррелей в сутки и теперь ожидает спрос на уровне 103,96 миллиона баррелей в сутки, следует из январского доклада МЭА. Согласно приложенным таблицам, МЭА оценивает спрос на нефть в 2025 году на уровне 103,96 миллиона баррелей. При этом, по оценкам агентства, спрос на нефть в 2024 году составил 102,9 миллиона баррелей в сутки. За год спрос должен вырасти на 1,06 миллиона баррелей в сутки. В декабрьском докладе МЭА ожидало роста спроса на нефть в 2025 году на 1,08 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в новом докладе агентство снизило прогноз на 20 тысяч баррелей в сутки.

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мэа, нефть, добыча