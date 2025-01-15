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Россия в декабре превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+, считает МЭА - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Россия в декабре превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+, считает МЭА
Россия в декабре превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+, считает МЭА - 15.01.2025, ПРАЙМ
Россия в декабре превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+, считает МЭА
Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в декабре сократила добычу нефти на 40 тысяч баррелей в сутки, до 9,28 миллиона баррелей в... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T12:03+0300
2025-01-15T12:03+0300
энергетика
россия
мэа
нефть
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в декабре сократила добычу нефти на 40 тысяч баррелей в сутки, до 9,28 миллиона баррелей в сутки, и превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+ на 300 тысяч баррелей в сутки, следует из доклада агентства. "Добыча сырой нефти в России в декабре сократилась на 40 тысяч баррелей в сутки", - говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, в ноябре добыча нефти составляла 9,32 миллиона баррелей в сутки. По расчетам МЭА, с учетом добровольных сокращений ОПЕК+ и квот предельный уровень добычи для РФ в декабре был на уровне 8,98 миллиона баррелей в сутки и страна превысила его на 300 тысяч баррелей в сутки. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля. Минэнерго РФ сообщало, что Россия в апреле-июле превысила целевые показатели добычи в рамках ОПЕК+. Как объясняло министерство, это было связано с разовыми проблемами с графиком поставок и техническими особенностями сокращения добычи на значительный объем. До конца сентября 2025 года страна компенсирует объемы добычи, превышенные с апреля, заявляло Минэнерго. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
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россия, мэа, нефть
Энергетика, РОССИЯ, МЭА, Нефть
12:03 15.01.2025
 
Россия в декабре превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+, считает МЭА

МЭА: Россия в декабре превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+ на 300 тысяч б/с

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в декабре сократила добычу нефти на 40 тысяч баррелей в сутки, до 9,28 миллиона баррелей в сутки, и превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+ на 300 тысяч баррелей в сутки, следует из доклада агентства.
"Добыча сырой нефти в России в декабре сократилась на 40 тысяч баррелей в сутки", - говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, в ноябре добыча нефти составляла 9,32 миллиона баррелей в сутки.
По расчетам МЭА, с учетом добровольных сокращений ОПЕК+ и квот предельный уровень добычи для РФ в декабре был на уровне 8,98 миллиона баррелей в сутки и страна превысила его на 300 тысяч баррелей в сутки.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля.
Минэнерго РФ сообщало, что Россия в апреле-июле превысила целевые показатели добычи в рамках ОПЕК+. Как объясняло министерство, это было связано с разовыми проблемами с графиком поставок и техническими особенностями сокращения добычи на значительный объем. До конца сентября 2025 года страна компенсирует объемы добычи, превышенные с апреля, заявляло Минэнерго.
Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
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