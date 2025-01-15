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В МЭА дали оценку нефтяному экспорту России - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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В МЭА дали оценку нефтяному экспорту России
В МЭА дали оценку нефтяному экспорту России - 15.01.2025, ПРАЙМ
В МЭА дали оценку нефтяному экспорту России
Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в декабре снизила экспорт нефти и нефтепродуктов на 40 тысяч баррелей в сутки к ноябрю, до 7,33 | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T12:10+0300
2025-01-15T12:10+0300
энергетика
мэа
россия
нефть
экспорт
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в декабре снизила экспорт нефти и нефтепродуктов на 40 тысяч баррелей в сутки к ноябрю, до 7,33 миллиона баррелей в сутки, а ее доходы выросли на 410 миллионов долларов, до 15,07 миллиарда, следует из ежемесячного доклада агентства. Как следует из представленной в докладе таблицы, общий нефтяной экспорт из России в декабре снизился на 40 тысяч баррелей в сутки, до 7,33 миллиона баррелей в сутки. Из них экспорт нефти составил 4,59 миллиона баррелей в сутки (снижение в месячном выражении на 250 тысяч баррелей в сутки), а нефтепродуктов - 2,74 миллиона баррелей в сутки (рост на 210 тысяч баррелей в сутки). Такой рост экспорта нефтепродуктов, как уточняется в докладе, соответствует сезонному росту производительности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на 200 тысяч баррелей в сутки. При этом экспортный доход вырос на 410 миллионов долларов, до 15,07 миллиарда. Из них на нефть пришлось 9,44 миллиарда долларов (снижение на 130 миллионов долларов), а на нефтепродукты - 5,62 миллиарда (рост на 550 миллионов долларов). "Рост доходов от экспорта нефтепродуктов превысил снижение доходов от экспорта нефти, чему способствовал рост экспорта газойля и цен на него", - пояснили в МЭА. В годовом выражении доходы сократились на 1,4 миллиарда долларов. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
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мэа, россия, нефть, экспорт
Энергетика, МЭА, РОССИЯ, Нефть, экспорт
12:10 15.01.2025
 
В МЭА дали оценку нефтяному экспорту России

МЭА: нефтяной экспорт России в декабре снизился до 7,33 миллиона б/c

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в декабре снизила экспорт нефти и нефтепродуктов на 40 тысяч баррелей в сутки к ноябрю, до 7,33 миллиона баррелей в сутки, а ее доходы выросли на 410 миллионов долларов, до 15,07 миллиарда, следует из ежемесячного доклада агентства.
Как следует из представленной в докладе таблицы, общий нефтяной экспорт из России в декабре снизился на 40 тысяч баррелей в сутки, до 7,33 миллиона баррелей в сутки. Из них экспорт нефти составил 4,59 миллиона баррелей в сутки (снижение в месячном выражении на 250 тысяч баррелей в сутки), а нефтепродуктов - 2,74 миллиона баррелей в сутки (рост на 210 тысяч баррелей в сутки).
Такой рост экспорта нефтепродуктов, как уточняется в докладе, соответствует сезонному росту производительности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на 200 тысяч баррелей в сутки.
При этом экспортный доход вырос на 410 миллионов долларов, до 15,07 миллиарда. Из них на нефть пришлось 9,44 миллиарда долларов (снижение на 130 миллионов долларов), а на нефтепродукты - 5,62 миллиарда (рост на 550 миллионов долларов).
"Рост доходов от экспорта нефтепродуктов превысил снижение доходов от экспорта нефти, чему способствовал рост экспорта газойля и цен на него", - пояснили в МЭА.
В годовом выражении доходы сократились на 1,4 миллиарда долларов.
Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
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