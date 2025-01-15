https://1prime.ru/20250115/neft-854211971.html

В МЭА объяснили рост мировых цен на нефть

В МЭА объяснили рост мировых цен на нефть - 15.01.2025, ПРАЙМ

В МЭА объяснили рост мировых цен на нефть

Цены на нефть в мире в январе достигли четырехмесячного максимума в том числе из-за санкций против российской энергетики и морозов в Северном полушарии, считают | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T12:28+0300

2025-01-15T12:28+0300

2025-01-15T12:28+0300

энергетика

мэа

нефть

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть в мире в январе достигли четырехмесячного максимума в том числе из-за санкций против российской энергетики и морозов в Северном полушарии, считают в Международном энергетическом агентстве (МЭА). "Цены на нефть выросли в начале января на фоне усиления санкций США в отношении Ирана и России и морозов, охвативших большую часть Северного полушария. Фьючерсы на нефть марки Brent достигли четырехмесячного максимума в 81 доллар за баррель к середине января, что на 8 долларов за баррель выше, чем месяц назад", - говорится в ежемесячном докладе агентства. Кроме того, аналитики МЭА ожидают, что более широкие санкции США в отношении России, введенные 10 января, могут повлиять на поставки ее нефти. США ранее ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.

https://1prime.ru/20250115/mea-854210532.html

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мэа, нефть