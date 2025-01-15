https://1prime.ru/20250115/neft-854211971.html
В МЭА объяснили рост мировых цен на нефть
В МЭА объяснили рост мировых цен на нефть - 15.01.2025, ПРАЙМ
В МЭА объяснили рост мировых цен на нефть
Цены на нефть в мире в январе достигли четырехмесячного максимума в том числе из-за санкций против российской энергетики и морозов в Северном полушарии, считают | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T12:28+0300
2025-01-15T12:28+0300
2025-01-15T12:28+0300
энергетика
мэа
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83638/91/836389147_0:130:3177:1917_1920x0_80_0_0_4b66ca0b5daeffbb53405ffb0cd16994.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть в мире в январе достигли четырехмесячного максимума в том числе из-за санкций против российской энергетики и морозов в Северном полушарии, считают в Международном энергетическом агентстве (МЭА). "Цены на нефть выросли в начале января на фоне усиления санкций США в отношении Ирана и России и морозов, охвативших большую часть Северного полушария. Фьючерсы на нефть марки Brent достигли четырехмесячного максимума в 81 доллар за баррель к середине января, что на 8 долларов за баррель выше, чем месяц назад", - говорится в ежемесячном докладе агентства. Кроме того, аналитики МЭА ожидают, что более широкие санкции США в отношении России, введенные 10 января, могут повлиять на поставки ее нефти. США ранее ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
https://1prime.ru/20250115/mea-854210532.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83638/91/836389147_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_a31a75e6f03c1ae537a766a1d7b20c33.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мэа, нефть
В МЭА объяснили рост мировых цен на нефть
МЭА: мировые цены на нефть выросли из-за морозов и усиления санкций против РФ
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть в мире в январе достигли четырехмесячного максимума в том числе из-за санкций против российской энергетики и морозов в Северном полушарии, считают в Международном энергетическом агентстве (МЭА).
"Цены на нефть выросли в начале января на фоне усиления санкций США в отношении Ирана и России и морозов, охвативших большую часть Северного полушария. Фьючерсы на нефть марки Brent достигли четырехмесячного максимума в 81 доллар за баррель к середине января, что на 8 долларов за баррель выше, чем месяц назад", - говорится в ежемесячном докладе агентства.
Кроме того, аналитики МЭА ожидают, что более широкие санкции США в отношении России, введенные 10 января, могут повлиять на поставки ее нефти.
США ранее ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
В МЭА отметили сокращение объема среднесуточной добычи ОПЕК+