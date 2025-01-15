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МЭА понизило прогноз по росту добычи нефти в мире

МЭА понизило прогноз по росту добычи нефти в мире - 15.01.2025, ПРАЙМ

МЭА понизило прогноз по росту добычи нефти в мире

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мировой добычи нефти в 2025 году на 180 тысяч баррелей в сутки - до 1,76 миллиона баррелей в | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T12:52+0300

2025-01-15T12:52+0300

2025-01-15T12:52+0300

энергетика

мэа

нефть

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мировой добычи нефти в 2025 году на 180 тысяч баррелей в сутки - до 1,76 миллиона баррелей в сутки, ожидая, что она в текущем году составит 104,68 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "В 2025 году прогнозируется рост добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки - до 104,7 миллиона баррелей в сутки, даже в отсутствие отмены добровольных сокращений ОПЕК+", - говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, МЭА повысило оценку добычи нефти в 2024 году на 20 тысяч баррелей в сутки - до 102,92 миллиона баррелей в сутки. При этом агентство ожидает, что в 2025 году мировая добыча составит 104,68 миллиона баррелей. Таким образом, прогнозируется ее рост в текущем году на 1,76 миллиона баррелей в сутки. В декабрьском докладе МЭА ожидало роста добычи в 2025 году на 1,94 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, оно снизило прогноз на 180 тысяч баррелей в сутки.

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мэа, нефть