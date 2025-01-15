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ОПЕК зафиксировала снижение нефтяных запасов в ОЭСР в ноябре
ОПЕК зафиксировала снижение нефтяных запасов в ОЭСР в ноябре - 15.01.2025, ПРАЙМ
ОПЕК зафиксировала снижение нефтяных запасов в ОЭСР в ноябре
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре сократились на 8,4 миллиона баррелей,... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T15:43+0300
2025-01-15T15:43+0300
2025-01-15T15:43+0300
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запасы нефти
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре сократились на 8,4 миллиона баррелей, составив 2,77 миллиарда баррелей и оказавшись на 97,7 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). "Предварительные данные за ноябрь 2024 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР сократились на 8,4 миллиона баррелей в месячном выражении. Они составили 2 770 миллионов баррелей, что на 19,3 миллиона баррелей ниже, чем за тот же период годом ранее, на 97,7 миллиона баррелей ниже последнего среднего показателя за пять лет и на 171,5 миллиона баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы", - говорится в докладе. В том числе запасы нефти составили 1,313 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,457 миллиарда. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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опек, оэср, запасы нефти
Экономика, ОПЕК, ОЭСР, запасы нефти
ОПЕК зафиксировала снижение нефтяных запасов в ОЭСР в ноябре
ОПЕК: запасы нефти в ОЭСР в ноябре снизились, оставаясь ниже средних за 5 лет
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре сократились на 8,4 миллиона баррелей, составив 2,77 миллиарда баррелей и оказавшись на 97,7 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
"Предварительные данные за ноябрь 2024 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР сократились на 8,4 миллиона баррелей в месячном выражении. Они составили 2 770 миллионов баррелей, что на 19,3 миллиона баррелей ниже, чем за тот же период годом ранее, на 97,7 миллиона баррелей ниже последнего среднего показателя за пять лет и на 171,5 миллиона баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы", - говорится в докладе.
В том числе запасы нефти составили 1,313 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,457 миллиарда.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.
Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
ОПЕК зафиксировала снижение добычи нефти ОПЕК+ в 2024 году