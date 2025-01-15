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Названы хитрости, помогающие страховщикам не возмещать убытки по ОСАГО - 15.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250115/osago-854221001.html
Названы хитрости, помогающие страховщикам не возмещать убытки по ОСАГО
Названы хитрости, помогающие страховщикам не возмещать убытки по ОСАГО - 15.01.2025, ПРАЙМ
Названы хитрости, помогающие страховщикам не возмещать убытки по ОСАГО
ОСАГО действует более двух десятков лет, но основные связанные с ней проблемы еще не решены — починить автомобиль по страховке часто невозможно из-за действий... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T16:19+0300
2025-01-15T16:19+0300
экономика
авто
осаго
выплаты по осаго
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. ОСАГО действует более двух десятков лет, но основные связанные с ней проблемы еще не решены — починить автомобиль по страховке часто невозможно из-за действий страховщиков, пишет Autonews.Средняя стоимость полисов ОСАГО снизилась на 4,6% в ноябре 2024 года. Выплаты по ОСАГО растут, но компенсации на восстановительный ремонт остаются мизерными, отмечает издание.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСтраховые компании используют официальные справочники комплектующих для занижения выплат. Они используют официальный банк данных о ценах на запчасти и работы. Но эти цены обычно занижены в три раза по сравнению с реальными рыночными ценами за счет включения в статистику некачественных товаров.Также страховщики предлагают денежную выплату вместо натурального ремонта. В этом случае выплаты занижаются до 25-30% от реальной стоимости ремонта из-за учета износа деталей.Независимые оценщики находятся в офисах страховых компаний и работают в их интересах. Оценщики занижают сумму компенсации, не учитывая скрытые повреждения. Водители вынуждены обращаться к независимым оценщикам и автоюристам для защиты своих прав.Издание рекомендует автовладельцам присутствовать на экспертизе и настаивать на внесении всех повреждений в акт. Следует обращаться в независимые юридические службы для получения корректной оценки. При отказе страховщика нужно составлять претензии и добиваться компенсации через суд.
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авто, осаго, выплаты по осаго
Экономика, Авто, ОСАГО, выплаты по ОСАГО
16:19 15.01.2025
 
Названы хитрости, помогающие страховщикам не возмещать убытки по ОСАГО

Autonews: починить авто по ОСАГО в ряде случаев нельзя из-за самих страховщиков

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкОСАГО
ОСАГО - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. ОСАГО действует более двух десятков лет, но основные связанные с ней проблемы еще не решены — починить автомобиль по страховке часто невозможно из-за действий страховщиков, пишет Autonews.
Средняя стоимость полисов ОСАГО снизилась на 4,6% в ноябре 2024 года. Выплаты по ОСАГО растут, но компенсации на восстановительный ремонт остаются мизерными, отмечает издание.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Страховые компании используют официальные справочники комплектующих для занижения выплат. Они используют официальный банк данных о ценах на запчасти и работы. Но эти цены обычно занижены в три раза по сравнению с реальными рыночными ценами за счет включения в статистику некачественных товаров.
Электронный страховой полис. - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
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Также страховщики предлагают денежную выплату вместо натурального ремонта. В этом случае выплаты занижаются до 25-30% от реальной стоимости ремонта из-за учета износа деталей.
Независимые оценщики находятся в офисах страховых компаний и работают в их интересах. Оценщики занижают сумму компенсации, не учитывая скрытые повреждения. Водители вынуждены обращаться к независимым оценщикам и автоюристам для защиты своих прав.
Издание рекомендует автовладельцам присутствовать на экспертизе и настаивать на внесении всех повреждений в акт. Следует обращаться в независимые юридические службы для получения корректной оценки. При отказе страховщика нужно составлять претензии и добиваться компенсации через суд.
 
ЭкономикаАвтоОСАГОвыплаты по ОСАГО
 
 
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