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Отмена части санкций может стать шагом в правильном направлении - МИД Кубы - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Отмена части санкций может стать шагом в правильном направлении - МИД Кубы
Отмена части санкций может стать шагом в правильном направлении - МИД Кубы - 15.01.2025, ПРАЙМ
Отмена части санкций может стать шагом в правильном направлении - МИД Кубы
Отмена части ограничительных мер и исключение Кубы из списка стран-спонсоров терроризма может стать шагом в правильном направлении, вместе с тем десятки видов... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T01:10+0300
2025-01-15T01:10+0300
экономика
мировая экономика
куба
сша
джо байден
мид
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МЕХИКО, 15 янв - ПРАЙМ. Отмена части ограничительных мер и исключение Кубы из списка стран-спонсоров терроризма может стать шагом в правильном направлении, вместе с тем десятки видов антикубинских санкций остаются в силе и серьезно нарушают права населения острова, говорится в коммюнике министерства иностранных дел карибской республики. Представитель американской администрации во вторник сообщил журналистам, что президент США Джо Байден направит в конгресс свое решение исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма. "Несмотря на свой ограниченный характер, это решение в правильном направлении соответствует последовательным и твердым требованиям правительства и народа Кубы ... Оно положило конец конкретным принудительным мерам, которые наряду со многими другими наносят серьезный ущерб кубинской экономике и оказывают серьезное воздействие на население", - говорится в сообщении на сайте кубинского внешнеполитического ведомства. Кубинский МИД указал, что помимо исключения страны из списка стран-спонсоров терроризма США намерены теперь использовать прерогативу президента для предотвращения судебных разбирательств по разделу 3 Закону Хелмса-Бертона о защите в США лиц, чье имущество было национализировано или экспроприировано на Кубе, а также ликвидировать список кубинских организаций, с которыми гражданам и учреждениям США запрещено осуществлять финансовые операции. Несмотря на это, как подчеркнули в правительстве Кубы, в настоящий момент продолжаются агрессивные попытки помешать доставке топлива на остров и международному медицинскому сотрудничеству, под запретом остаются международные финансовые операции Кубы или любого гражданина, связанные с Кубой, компаниям и гражданам США запрещено торговать с островом "за исключением очень ограниченных и регулируемых исключений". "Экономическая война сохраняется и продолжает создавать фундаментальное препятствие на пути развития и восстановления кубинской экономики, приводя к высоким жертвам для населения, и продолжает оставаться причиной эмиграции", - сказано в сообщении правительства Кубы.
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мировая экономика, куба, сша, джо байден, мид
Экономика, Мировая экономика, КУБА, США, Джо Байден, МИД
01:10 15.01.2025
 
Отмена части санкций может стать шагом в правильном направлении - МИД Кубы

МИД Кубы: отмена части санкций может стать шагом в правильном направлении

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МЕХИКО, 15 янв - ПРАЙМ. Отмена части ограничительных мер и исключение Кубы из списка стран-спонсоров терроризма может стать шагом в правильном направлении, вместе с тем десятки видов антикубинских санкций остаются в силе и серьезно нарушают права населения острова, говорится в коммюнике министерства иностранных дел карибской республики.
Представитель американской администрации во вторник сообщил журналистам, что президент США Джо Байден направит в конгресс свое решение исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма.
"Несмотря на свой ограниченный характер, это решение в правильном направлении соответствует последовательным и твердым требованиям правительства и народа Кубы ... Оно положило конец конкретным принудительным мерам, которые наряду со многими другими наносят серьезный ущерб кубинской экономике и оказывают серьезное воздействие на население", - говорится в сообщении на сайте кубинского внешнеполитического ведомства.
Кубинский МИД указал, что помимо исключения страны из списка стран-спонсоров терроризма США намерены теперь использовать прерогативу президента для предотвращения судебных разбирательств по разделу 3 Закону Хелмса-Бертона о защите в США лиц, чье имущество было национализировано или экспроприировано на Кубе, а также ликвидировать список кубинских организаций, с которыми гражданам и учреждениям США запрещено осуществлять финансовые операции.
Несмотря на это, как подчеркнули в правительстве Кубы, в настоящий момент продолжаются агрессивные попытки помешать доставке топлива на остров и международному медицинскому сотрудничеству, под запретом остаются международные финансовые операции Кубы или любого гражданина, связанные с Кубой, компаниям и гражданам США запрещено торговать с островом "за исключением очень ограниченных и регулируемых исключений".
"Экономическая война сохраняется и продолжает создавать фундаментальное препятствие на пути развития и восстановления кубинской экономики, приводя к высоким жертвам для населения, и продолжает оставаться причиной эмиграции", - сказано в сообщении правительства Кубы.
 
ЭкономикаМировая экономикаКУБАСШАДжо БайденМИД
 
 
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