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ФСБ предотвратила подкуп российских бойцов в зоне СВО разведкой Украины
ФСБ предотвратила подкуп российских бойцов в зоне СВО разведкой Украины - 15.01.2025, ПРАЙМ
ФСБ предотвратила подкуп российских бойцов в зоне СВО разведкой Украины
Военная разведка Украины предлагала российским военнослужащим миллион долларов за оставление позиций в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР), говорится... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T09:57+0300
2025-01-15T09:57+0300
2025-01-15T10:21+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Военная разведка Украины предлагала российским военнослужащим миллион долларов за оставление позиций в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР), говорится в сообщении ЦОС ФСБ."Представители украинской военной разведки обещали российским военнослужащим 1 миллион долларов США за оставление позиций в городе Горловка (ДНР). Устремления ГУР МОУ были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия. Получено 100 000 долларов США, выплаченных украинской военной разведкой в качестве аванса", - сказано в заявлении ведомства.Согласно сообщению ФСБ, в ходе оперативных мероприятий были выявлены районы сосредоточения украинских силовых подразделений, и подразделения России нанесли артиллерийские удары по их маршрутам движения, что привело к значительным потерям у противника.Кроме того, полученный аванс будет использован на закупку материально-технических средств для подразделений, участвующих в спецоперации.ФСБ также отметила, что осенью 2023 года перед проведением саммита НАТО украинская разведка уже пыталась подкупить российских военных, чтобы они оставили позиции в Горловке.
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россия, фсб
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ФСБ
ФСБ предотвратила подкуп российских бойцов в зоне СВО разведкой Украины
ФСБ: разведка Украины обещала млн долларов за оставление ВС РФ позиций в ДНР
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Военная разведка Украины предлагала российским военнослужащим миллион долларов за оставление позиций в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР), говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
"Представители украинской военной разведки обещали российским военнослужащим 1 миллион долларов США за оставление позиций в городе Горловка (ДНР). Устремления ГУР МОУ были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия. Получено 100 000 долларов США, выплаченных украинской военной разведкой в качестве аванса", - сказано в заявлении ведомства.
Согласно сообщению ФСБ, в ходе оперативных мероприятий были выявлены районы сосредоточения украинских силовых подразделений, и подразделения России нанесли артиллерийские удары по их маршрутам движения, что привело к значительным потерям у противника.
Кроме того, полученный аванс будет использован на закупку материально-технических средств для подразделений, участвующих в спецоперации.
ФСБ также отметила, что осенью 2023 года перед проведением саммита НАТО украинская разведка уже пыталась подкупить российских военных, чтобы они оставили позиции в Горловке.
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