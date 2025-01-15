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ФСБ предотвратила подкуп российских бойцов в зоне СВО разведкой Украины

ФСБ предотвратила подкуп российских бойцов в зоне СВО разведкой Украины - 15.01.2025, ПРАЙМ

ФСБ предотвратила подкуп российских бойцов в зоне СВО разведкой Украины

Военная разведка Украины предлагала российским военнослужащим миллион долларов за оставление позиций в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР), говорится... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T09:57+0300

2025-01-15T09:57+0300

2025-01-15T10:21+0300

спецоперация на украине

россия

фсб

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Военная разведка Украины предлагала российским военнослужащим миллион долларов за оставление позиций в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР), говорится в сообщении ЦОС ФСБ."Представители украинской военной разведки обещали российским военнослужащим 1 миллион долларов США за оставление позиций в городе Горловка (ДНР). Устремления ГУР МОУ были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия. Получено 100 000 долларов США, выплаченных украинской военной разведкой в качестве аванса", - сказано в заявлении ведомства.Согласно сообщению ФСБ, в ходе оперативных мероприятий были выявлены районы сосредоточения украинских силовых подразделений, и подразделения России нанесли артиллерийские удары по их маршрутам движения, что привело к значительным потерям у противника.Кроме того, полученный аванс будет использован на закупку материально-технических средств для подразделений, участвующих в спецоперации.ФСБ также отметила, что осенью 2023 года перед проведением саммита НАТО украинская разведка уже пыталась подкупить российских военных, чтобы они оставили позиции в Горловке.

https://1prime.ru/20250114/pomosch-854198796.html

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