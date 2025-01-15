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Британцы понесли рекордные расходы на ремонт авто, пишут СМИ

Британцы понесли рекордные расходы на ремонт авто, пишут СМИ - 15.01.2025, ПРАЙМ

Британцы понесли рекордные расходы на ремонт авто, пишут СМИ

Автомобилисты в Великобритании потратили в 2024 году рекордные 579 миллионов фунтов стерлингов (710 миллионов долларов) на ремонт машин после их попадания в... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T19:50+0300

2025-01-15T19:50+0300

2025-01-15T19:50+0300

экономика

великобритания

авто

ремонт

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МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Автомобилисты в Великобритании потратили в 2024 году рекордные 579 миллионов фунтов стерлингов (710 миллионов долларов) на ремонт машин после их попадания в дорожные ямы, сообщила в среду газета Daily Mail со ссылкой на британскую автомобильную ассоциацию AA. "Стоимость ремонта транспортных средств, поврежденных из-за попадания в колдобину на британских дорогах, достигла в прошлом году рекордных 579 миллионов фунтов", - говорится в статье. Среди распространенных проблем – повреждение амортизаторов, поломка пружин подвесок и деформация колес, пишет Daily Mail. В 2024 году число инцидентов, приводящих к повреждению машины, снизилось, однако средняя стоимость ремонта увеличилась с 250 до 300 фунтов стерлингов, сообщает газета. Отмечается, что причиной такого роста стали инфляция, использование в машинах более продвинутых технологий и нехватка запчастей. Помимо этого, с января по ноябрь 2024 года местные власти в Британии получили сообщения о более чем 952 тысячах колдобинах на дорогах страны, что стало рекордом за последние пять лет, говорится в материале. В марте 2024 года британский союз отраслевых ассоциаций Asphalt Industry Alliance (AIA) сообщил, что властям Великобритании потребуются рекордные 16,3 миллиарда фунтов стерлингов, чтобы отремонтировать все дороги в Англии и Уэльсе и привести их в надлежащий вид, это займет 10 лет.

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великобритания, авто, ремонт