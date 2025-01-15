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Британцы понесли рекордные расходы на ремонт авто, пишут СМИ - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Британцы понесли рекордные расходы на ремонт авто, пишут СМИ
Британцы понесли рекордные расходы на ремонт авто, пишут СМИ - 15.01.2025, ПРАЙМ
Британцы понесли рекордные расходы на ремонт авто, пишут СМИ
Автомобилисты в Великобритании потратили в 2024 году рекордные 579 миллионов фунтов стерлингов (710 миллионов долларов) на ремонт машин после их попадания в... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T19:50+0300
2025-01-15T19:50+0300
экономика
великобритания
авто
ремонт
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МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Автомобилисты в Великобритании потратили в 2024 году рекордные 579 миллионов фунтов стерлингов (710 миллионов долларов) на ремонт машин после их попадания в дорожные ямы, сообщила в среду газета Daily Mail со ссылкой на британскую автомобильную ассоциацию AA. "Стоимость ремонта транспортных средств, поврежденных из-за попадания в колдобину на британских дорогах, достигла в прошлом году рекордных 579 миллионов фунтов", - говорится в статье. Среди распространенных проблем – повреждение амортизаторов, поломка пружин подвесок и деформация колес, пишет Daily Mail. В 2024 году число инцидентов, приводящих к повреждению машины, снизилось, однако средняя стоимость ремонта увеличилась с 250 до 300 фунтов стерлингов, сообщает газета. Отмечается, что причиной такого роста стали инфляция, использование в машинах более продвинутых технологий и нехватка запчастей. Помимо этого, с января по ноябрь 2024 года местные власти в Британии получили сообщения о более чем 952 тысячах колдобинах на дорогах страны, что стало рекордом за последние пять лет, говорится в материале. В марте 2024 года британский союз отраслевых ассоциаций Asphalt Industry Alliance (AIA) сообщил, что властям Великобритании потребуются рекордные 16,3 миллиарда фунтов стерлингов, чтобы отремонтировать все дороги в Англии и Уэльсе и привести их в надлежащий вид, это займет 10 лет.
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великобритания, авто, ремонт
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Авто, ремонт
19:50 15.01.2025
 
Британцы понесли рекордные расходы на ремонт авто, пишут СМИ

Daily Mail: британцы потратили рекордные $710 млн на ремонт машин из-за выбоин

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Автомобилисты в Великобритании потратили в 2024 году рекордные 579 миллионов фунтов стерлингов (710 миллионов долларов) на ремонт машин после их попадания в дорожные ямы, сообщила в среду газета Daily Mail со ссылкой на британскую автомобильную ассоциацию AA.
"Стоимость ремонта транспортных средств, поврежденных из-за попадания в колдобину на британских дорогах, достигла в прошлом году рекордных 579 миллионов фунтов", - говорится в статье.
Среди распространенных проблем – повреждение амортизаторов, поломка пружин подвесок и деформация колес, пишет Daily Mail.
В 2024 году число инцидентов, приводящих к повреждению машины, снизилось, однако средняя стоимость ремонта увеличилась с 250 до 300 фунтов стерлингов, сообщает газета. Отмечается, что причиной такого роста стали инфляция, использование в машинах более продвинутых технологий и нехватка запчастей.
Помимо этого, с января по ноябрь 2024 года местные власти в Британии получили сообщения о более чем 952 тысячах колдобинах на дорогах страны, что стало рекордом за последние пять лет, говорится в материале.
В марте 2024 года британский союз отраслевых ассоциаций Asphalt Industry Alliance (AIA) сообщил, что властям Великобритании потребуются рекордные 16,3 миллиарда фунтов стерлингов, чтобы отремонтировать все дороги в Англии и Уэльсе и привести их в надлежащий вид, это займет 10 лет.
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