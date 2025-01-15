https://1prime.ru/20250115/rubl-854229351.html

Курс рубля к юаню на Мосбирже завершил торги среды небольшим ростом

Курс рубля к юаню на Мосбирже завершил торги среды небольшим ростом - 15.01.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже завершил торги среды небольшим ростом

Курс рубля по итогам среды продемонстрировал небольшой рост к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T19:31+0300

2025-01-15T19:31+0300

2025-01-15T19:31+0300

китайский юань

россия

биржевые торги

мосбиржа

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/83368/88/833688882_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_0e91da071279eea37b86e034741be436.jpg

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам среды продемонстрировал небольшой рост к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки, до 13,90 рубля. А в течение торгов среды он двигался в диапазоне 13,88-13,99 рубля. Общий же оборот торгов юанями расчетами "завтра" превысил 70 миллиардов рублей, также следует из данных Московской биржи. "После слабого начала недели рубль взял себя в руки и перестал снижаться... Юань курсировал у 13,9, официальный курс доллара на завтра снова ниже 103 рублей. Рост в 1,4 раза ежедневных совокупных продаж валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила может оказывать умеренную поддержку российской валюте", - рассказал Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Кроме того, данные об инфляции в США за прошлый год вышли на уровне ожиданий, что охладило напор глобального доллара – индекс DXY опустился ниже 109 пунктов, добавил эксперт. "Официальные курсы Банка России также указали на укрепление рубля к трем основным иностранным валютам. Со среды продажи юаней ЦБ выросли с 3,4 до 4,8 миллиарда рублей в сутки, что оказывает временную поддержку национальной валюте. Тем не менее операции по бюджетному правилу в более долгосрочной перспективе нейтральны для рубля", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Мировая политика и цены на нефть пока не учтены в котировках - но в течение пары недель они тоже будут отражены в рыночной динамике, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Вскоре российские компании начнут готовиться к налоговому периоду, что временно даст рублю дополнительную опору. Краткосрочно ждем 13,5-14 рублей за юань и 101-103 за доллар", - добавил Шепелев. Что же касается доллара, то Владимир Чернов из Freedom Finance Global считает: завтра он может находиться в диапазоне 100-105 рублей.

https://1prime.ru/20250115/rynok-854227370.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, биржевые торги, мосбиржа, юань