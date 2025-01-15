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Достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщили СМИ - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщили СМИ
Достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщили СМИ - 15.01.2025, ПРАЙМ
Достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщили СМИ
Достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа, вскоре опубликуют совместное заявление. Об этом сообщил египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T19:46+0300
2025-01-15T19:47+0300
политика
сектор газа
израиль
палестино-израильский конфликт
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КАИР, 15 янв - ПРАЙМ. Достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа, вскоре опубликуют совместное заявление. Об этом сообщил египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на информированный египетский источник. По данным телеканала, усилиями посредников было достигнуто соглашение, "которое завершит страдания палестинского народа в Газе"."Вскоре будет опубликовано совместное заявление", — заявил источник.
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сектор газа
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сектор газа, израиль, палестино-израильский конфликт
Политика, СЕКТОР ГАЗА, ИЗРАИЛЬ, палестино-израильский конфликт
19:46 15.01.2025 (обновлено: 19:47 15.01.2025)
 
Достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщили СМИ

Al Qahera News: достигнуто соглашение о прекращение огня в секторе Газа

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов на улице Машталь в Газе
Последствия израильских ударов на улице Машталь в Газе - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости
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КАИР, 15 янв - ПРАЙМ. Достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа, вскоре опубликуют совместное заявление. Об этом сообщил египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на информированный египетский источник.
По данным телеканала, усилиями посредников было достигнуто соглашение, "которое завершит страдания палестинского народа в Газе".
"Вскоре будет опубликовано совместное заявление", — заявил источник.
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