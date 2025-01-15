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Достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщили СМИ

Достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщили СМИ - 15.01.2025, ПРАЙМ

Достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщили СМИ

Достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа, вскоре опубликуют совместное заявление. Об этом сообщил египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T19:46+0300

2025-01-15T19:46+0300

2025-01-15T19:47+0300

политика

сектор газа

израиль

палестино-израильский конфликт

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КАИР, 15 янв - ПРАЙМ. Достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа, вскоре опубликуют совместное заявление. Об этом сообщил египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на информированный египетский источник. По данным телеканала, усилиями посредников было достигнуто соглашение, "которое завершит страдания палестинского народа в Газе"."Вскоре будет опубликовано совместное заявление", — заявил источник.

https://1prime.ru/20241115/khusity-852838607.html

сектор газа

израиль

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сектор газа, израиль, палестино-израильский конфликт