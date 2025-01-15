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ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в мире в 2025 году - 15.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в мире в 2025 году
ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в мире в 2025 году - 15.01.2025, ПРАЙМ
ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в мире в 2025 году
ОПЕК ожидает увеличения спроса на нефть в мире в 2025 году на 1,4 миллиона баррелей в сутки, до 105,2 миллиона, в 2026 году ждет рост спроса до 106,6 миллиона... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T15:40+0300
2025-01-15T15:40+0300
экономика
опек
мировой спрос на нефть
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. ОПЕК ожидает увеличения спроса на нефть в мире в 2025 году на 1,4 миллиона баррелей в сутки, до 105,2 миллиона, в 2026 году ждет рост спроса до 106,6 миллиона баррелей в сутки, говорится в январском докладе организации. "Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году составляет 1,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом, оценка не изменилась по сравнению с оценкой предыдущего месяца", – говорится в докладе. Исходя из приложенных таблиц, оценка добычи в 2024 году составляет 103,75 миллиона баррелей в сутки, что на 70 тысяч баррелей ниже по сравнению с декабрьским прогнозом в 103,82 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, оценка спроса в 2025 году снизилась на 70 тысяч баррелей в сутки в сравнении с предыдущим прогнозом. "В 2026 году прогнозируется рост мирового спроса на нефть на 1,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом", – сказано в докладе. Уточняется, что мировой спрос в 2026 году составит 106,6 миллиона баррелей в сутки.
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опек, мировой спрос на нефть
Экономика, ОПЕК, мировой спрос на нефть
15:40 15.01.2025
 
ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в мире в 2025 году

ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в мире в 2025 году до 105,2 млн б/с

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаседание ОПЕК в Вене
Заседание ОПЕК в Вене - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. ОПЕК ожидает увеличения спроса на нефть в мире в 2025 году на 1,4 миллиона баррелей в сутки, до 105,2 миллиона, в 2026 году ждет рост спроса до 106,6 миллиона баррелей в сутки, говорится в январском докладе организации.
"Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году составляет 1,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом, оценка не изменилась по сравнению с оценкой предыдущего месяца", – говорится в докладе.
Исходя из приложенных таблиц, оценка добычи в 2024 году составляет 103,75 миллиона баррелей в сутки, что на 70 тысяч баррелей ниже по сравнению с декабрьским прогнозом в 103,82 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, оценка спроса в 2025 году снизилась на 70 тысяч баррелей в сутки в сравнении с предыдущим прогнозом.
"В 2026 году прогнозируется рост мирового спроса на нефть на 1,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом", – сказано в докладе. Уточняется, что мировой спрос в 2026 году составит 106,6 миллиона баррелей в сутки.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
ОПЕК зафиксировала снижение добычи нефти ОПЕК+ в 2024 году
15:39
 
ЭкономикаОПЕКмировой спрос на нефть
 
 
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