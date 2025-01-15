https://1prime.ru/20250115/spros-854219138.html

ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в мире в 2025 году

ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в мире в 2025 году - 15.01.2025, ПРАЙМ

ОПЕК ожидает роста спроса на нефть в мире в 2025 году

ОПЕК ожидает увеличения спроса на нефть в мире в 2025 году на 1,4 миллиона баррелей в сутки, до 105,2 миллиона, в 2026 году ждет рост спроса до 106,6 миллиона... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T15:40+0300

2025-01-15T15:40+0300

2025-01-15T15:40+0300

экономика

опек

мировой спрос на нефть

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. ОПЕК ожидает увеличения спроса на нефть в мире в 2025 году на 1,4 миллиона баррелей в сутки, до 105,2 миллиона, в 2026 году ждет рост спроса до 106,6 миллиона баррелей в сутки, говорится в январском докладе организации. "Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году составляет 1,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом, оценка не изменилась по сравнению с оценкой предыдущего месяца", – говорится в докладе. Исходя из приложенных таблиц, оценка добычи в 2024 году составляет 103,75 миллиона баррелей в сутки, что на 70 тысяч баррелей ниже по сравнению с декабрьским прогнозом в 103,82 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, оценка спроса в 2025 году снизилась на 70 тысяч баррелей в сутки в сравнении с предыдущим прогнозом. "В 2026 году прогнозируется рост мирового спроса на нефть на 1,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом", – сказано в докладе. Уточняется, что мировой спрос в 2026 году составит 106,6 миллиона баррелей в сутки.

https://1prime.ru/20250115/opek-854219018.html

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опек, мировой спрос на нефть