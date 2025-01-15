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TikTok готовится отключить свое приложение в США
TikTok готовится отключить свое приложение в США - 15.01.2025, ПРАЙМ
TikTok готовится отключить свое приложение в США
Соцсеть TikTok готовится отключить свое приложение в США в воскресенье в соответствии с запретом, который, как ожидается, должен вступить в силу, сообщает... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T07:47+0300
2025-01-15T07:47+0300
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Соцсеть TikTok готовится отключить свое приложение в США в воскресенье в соответствии с запретом, который, как ожидается, должен вступить в силу, сообщает портал Information. "TikTok готовится отключить свое приложение в воскресенье в соответствии с запретом, который, как ожидается, вступит в силу", - сообщает портал. В апреле 2024 года действующий президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов, который может вступить в силу уже 19 января. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, избранный президент США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность 20 января. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
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технологии, сша, джо байден, дональд трамп, tiktok, bytedance
Технологии, Экономика, США, Джо Байден, Дональд Трамп, TikTok, ByteDance
TikTok готовится отключить свое приложение в США
Information: TikTok готовится отключить свое приложение в США в воскресенье
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Соцсеть TikTok готовится отключить свое приложение в США в воскресенье в соответствии с запретом, который, как ожидается, должен вступить в силу, сообщает портал Information.
"TikTok готовится отключить свое приложение в воскресенье в соответствии с запретом, который, как ожидается, вступит в силу", - сообщает портал.
В апреле 2024 года действующий президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов, который может вступить в силу уже 19 января. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, избранный президент США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность 20 января.
Трамп призвал суд отсрочить введение запрета на TikTok
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.