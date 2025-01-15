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США всё решили. Стали известны детали срыва переговоров в Стамбуле

США всё решили. Стали известны детали срыва переговоров в Стамбуле - 15.01.2025, ПРАЙМ

США всё решили. Стали известны детали срыва переговоров в Стамбуле

США ответственны за провал переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, пишет The American Conservative. | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T09:46+0300

2025-01-15T09:46+0300

2025-01-15T09:46+0300

спецоперация на украине

украина

сша

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мирные переговоры

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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. США ответственны за провал переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, пишет The American Conservative.Как отмечает издание, в первые недели конфликта существовало окно возможностей для дипломатического урегулирования, но США и их западные партнеры воспрепятствовали проведению переговоров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссийские вооруженные силы продвигаются по всей восточной Украине. Взятие Донбасса открывает обширные поля для дальнейшего рывка. ВСУ потеряли убитыми и ранеными от 500 тысяч до 600 тысяч солдат, указывается в статье.США настаивали на боевых действиях, преследуя свои внешнеполитические цели, включая право НАТО расширяться по своему усмотрению вплоть до самых границ России. Вместе с западными партнерами они чинили препоны переговорам. Так, переговоры в Стамбуле были заблокированы США и их союзниками."Когда двусторонние переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле посулили мирное урегулирование и даже породили предварительный проект соглашения, вместо того чтобы всячески поощрять дипломатию, США и их западные партнеры принялись чинить переговорам препоны", — отмечает автор.Украинские и российские официальные лица подтверждают вмешательство США. Западные чиновники, такие как Виктория Нуланд и Жан-Даниэль Рух, также подтверждают причастность США к этому.Автор подчеркивает, что из-за срыва переговоров Украина потеряла территории и жизни."На Украине мог бы воцариться мир, и страна бы миновала столь ужасающих потерь. Однако список свидетелей постоянно пополняется, и улики против Америки и ее вклада в опосредованную войну звучат все убедительнее", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, сша, россия, мирные переговоры