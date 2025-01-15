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США всё решили. Стали известны детали срыва переговоров в Стамбуле - 15.01.2025, ПРАЙМ
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США всё решили. Стали известны детали срыва переговоров в Стамбуле
США всё решили. Стали известны детали срыва переговоров в Стамбуле - 15.01.2025, ПРАЙМ
США всё решили. Стали известны детали срыва переговоров в Стамбуле
США ответственны за провал переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, пишет The American Conservative. | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T09:46+0300
2025-01-15T09:46+0300
спецоперация на украине
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сша
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мирные переговоры
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. США ответственны за провал переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, пишет The American Conservative.Как отмечает издание, в первые недели конфликта существовало окно возможностей для дипломатического урегулирования, но США и их западные партнеры воспрепятствовали проведению переговоров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссийские вооруженные силы продвигаются по всей восточной Украине. Взятие Донбасса открывает обширные поля для дальнейшего рывка. ВСУ потеряли убитыми и ранеными от 500 тысяч до 600 тысяч солдат, указывается в статье.США настаивали на боевых действиях, преследуя свои внешнеполитические цели, включая право НАТО расширяться по своему усмотрению вплоть до самых границ России. Вместе с западными партнерами они чинили препоны переговорам. Так, переговоры в Стамбуле были заблокированы США и их союзниками."Когда двусторонние переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле посулили мирное урегулирование и даже породили предварительный проект соглашения, вместо того чтобы всячески поощрять дипломатию, США и их западные партнеры принялись чинить переговорам препоны", — отмечает автор.Украинские и российские официальные лица подтверждают вмешательство США. Западные чиновники, такие как Виктория Нуланд и Жан-Даниэль Рух, также подтверждают причастность США к этому.Автор подчеркивает, что из-за срыва переговоров Украина потеряла территории и жизни."На Украине мог бы воцариться мир, и страна бы миновала столь ужасающих потерь. Однако список свидетелей постоянно пополняется, и улики против Америки и ее вклада в опосредованную войну звучат все убедительнее", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, сша, россия, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, РОССИЯ, мирные переговоры
09:46 15.01.2025
 
США всё решили. Стали известны детали срыва переговоров в Стамбуле

TAC: переговоры России и Украины в Стамбуле были сорваны по инициативе США

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. США ответственны за провал переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, пишет The American Conservative.
Как отмечает издание, в первые недели конфликта существовало окно возможностей для дипломатического урегулирования, но США и их западные партнеры воспрепятствовали проведению переговоров.
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Российские вооруженные силы продвигаются по всей восточной Украине. Взятие Донбасса открывает обширные поля для дальнейшего рывка. ВСУ потеряли убитыми и ранеными от 500 тысяч до 600 тысяч солдат, указывается в статье.
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США настаивали на боевых действиях, преследуя свои внешнеполитические цели, включая право НАТО расширяться по своему усмотрению вплоть до самых границ России. Вместе с западными партнерами они чинили препоны переговорам. Так, переговоры в Стамбуле были заблокированы США и их союзниками.
"Когда двусторонние переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле посулили мирное урегулирование и даже породили предварительный проект соглашения, вместо того чтобы всячески поощрять дипломатию, США и их западные партнеры принялись чинить переговорам препоны", — отмечает автор.
Украинские и российские официальные лица подтверждают вмешательство США. Западные чиновники, такие как Виктория Нуланд и Жан-Даниэль Рух, также подтверждают причастность США к этому.
Автор подчеркивает, что из-за срыва переговоров Украина потеряла территории и жизни.
"На Украине мог бы воцариться мир, и страна бы миновала столь ужасающих потерь. Однако список свидетелей постоянно пополняется, и улики против Америки и ее вклада в опосредованную войну звучат все убедительнее", — делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАРОССИЯмирные переговоры
 
 
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