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Турпоток в Кабардино-Балкарию в 2024 году вырос на 16,4 процента - 15.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Турпоток в Кабардино-Балкарию в 2024 году вырос на 16,4 процента
Турпоток в Кабардино-Балкарию в 2024 году вырос на 16,4 процента - 15.01.2025, ПРАЙМ
Турпоток в Кабардино-Балкарию в 2024 году вырос на 16,4 процента
Туристический поток в Кабардино-Балкарию по итогам 2024 года вырос на 16,4%, регион посетили свыше 1,7 миллиона туристов, большинство из них отдыхали в... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T15:56+0300
2025-01-15T15:56+0300
экономика
россия
кабардино-балкария
туризм
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НАЛЬЧИК, 15 янв – ПРАЙМ. Туристический поток в Кабардино-Балкарию по итогам 2024 года вырос на 16,4%, регион посетили свыше 1,7 миллиона туристов, большинство из них отдыхали в Приэльбрусье, сообщило региональное министерство курортов. "Всего туристский поток в Кабардино-Балкарию по итогам прошлого года составил 1,785 миллиона человек, в сравнении с 2023 годом рост составил 16,4%", - говорится в сообщении. Отмечается, что курортную зону Приэльбрусья посетили больше 1,1 миллиона туристов. На популярные туристические направления - Черекский, Чегемский и Зольский районы - приходится четверть турпотока или свыше 450 тысячи человек. Столица республики привлекла более 140 тысяч человек, из которых 50 тысяч прошли курс оздоровления на курорте "Нальчик". "Рост обусловлен в том числе увеличением количества объектов размещения. На сегодняшний день единовременно в республике могут разместиться около 19 тысяч отдыхающих", - пояснили в минкурортов. Ранее сообщалось, что туристический поток в Кабардино-Балкарию на новогодние праздники превысил 103 тысячи человек, это на 12,5% больше, чем годом ранее.
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россия, кабардино-балкария, туризм
Экономика, РОССИЯ, Кабардино-Балкария, Туризм
15:56 15.01.2025
 
Турпоток в Кабардино-Балкарию в 2024 году вырос на 16,4 процента

Турпоток в Кабардино-Балкарию в 2024 г вырос на 16,4%, до 1,7 миллиона человек

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкОтдых в Кабардино-Балкарии
Отдых в Кабардино-Балкарии - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
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НАЛЬЧИК, 15 янв – ПРАЙМ. Туристический поток в Кабардино-Балкарию по итогам 2024 года вырос на 16,4%, регион посетили свыше 1,7 миллиона туристов, большинство из них отдыхали в Приэльбрусье, сообщило региональное министерство курортов.
"Всего туристский поток в Кабардино-Балкарию по итогам прошлого года составил 1,785 миллиона человек, в сравнении с 2023 годом рост составил 16,4%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что курортную зону Приэльбрусья посетили больше 1,1 миллиона туристов. На популярные туристические направления - Черекский, Чегемский и Зольский районы - приходится четверть турпотока или свыше 450 тысячи человек. Столица республики привлекла более 140 тысяч человек, из которых 50 тысяч прошли курс оздоровления на курорте "Нальчик".
"Рост обусловлен в том числе увеличением количества объектов размещения. На сегодняшний день единовременно в республике могут разместиться около 19 тысяч отдыхающих", - пояснили в минкурортов.
Ранее сообщалось, что туристический поток в Кабардино-Балкарию на новогодние праздники превысил 103 тысячи человек, это на 12,5% больше, чем годом ранее.
Волгоград - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
Турпоток в Волгоградскую область в 2024 году вырос на 8,9 процента
5 января, 14:32
 
ЭкономикаРОССИЯКабардино-БалкарияТуризм
 
 
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