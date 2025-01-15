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ВС России нанесли удар в районе аэродрома в Киевской области
ВС России нанесли удар в районе аэродрома в Киевской области - 15.01.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли удар в районе аэродрома в Киевской области
Российские военные нанесли удар по нескольким объектам на Украине, в том числе, в районе аэродрома в городе Белая Церковь Киевской области. Об этом агентству... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T09:12+0300
2025-01-15T09:12+0300
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удар по нескольким объектам на Украине, в том числе, в районе аэродрома в городе Белая Церковь Киевской области. Об этом агентству РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В городе Белая Церковь (Киевская область) прилет в направлении аэродрома.... Склады хорошие, место закрытое и охраняемое.... После прилета "скорые" несутся в сторону аэродрома, движение на некоторых улицах перекрыто", - отметил собеседник агентства.Кроме того, один из ударов был нанесен в районе аэропорта в Черкассах, откуда Вооруженные Силы Украины отправляются на бомбардировки российских позиций на запорожском направлении.Третий удар был нанесен по артиллерийскому полигону в Залютино в Харькове. По словам координатора сопротивления, там находились склады с большими зелеными ящиками, которые содержат "что-то", что разгружается с помощью погрузчиков.
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Спецоперация на Украине, ВС РФ, ВСУ
ВС России нанесли удар в районе аэродрома в Киевской области
Лебедев: ВС России нанесли удар в районе аэродрома в городе Белая Церковь
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удар по нескольким объектам на Украине, в том числе, в районе аэродрома в городе Белая Церковь Киевской области. Об этом агентству РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В городе Белая Церковь (Киевская область) прилет в направлении аэродрома.... Склады хорошие, место закрытое и охраняемое.... После прилета "скорые" несутся в сторону аэродрома, движение на некоторых улицах перекрыто", - отметил собеседник агентства.
Кроме того, один из ударов был нанесен в районе аэропорта в Черкассах, откуда Вооруженные Силы Украины отправляются на бомбардировки российских позиций на запорожском направлении.
Третий удар был нанесен по артиллерийскому полигону в Залютино в Харькове. По словам координатора сопротивления, там находились склады с большими зелеными ящиками, которые содержат "что-то", что разгружается с помощью погрузчиков.
В подполье сообщили об ударах по нескольким объектам на Украине