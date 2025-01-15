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Окупить расходы. Британию уличили в притязаниях на Киевскую область - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Окупить расходы. Британию уличили в притязаниях на Киевскую область
Окупить расходы. Британию уличили в притязаниях на Киевскую область - 15.01.2025, ПРАЙМ
Окупить расходы. Британию уличили в притязаниях на Киевскую область
Великобритания рассматривает возможность раздела Украины, и по итогам этой процедуры Лондон стремится получить Киевскую область, пишет сербское издание... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T10:06+0300
2025-01-15T10:06+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Великобритания рассматривает возможность раздела Украины, и по итогам этой процедуры Лондон стремится получить Киевскую область, пишет сербское издание "Политика".Как отмечает автор, Великобритания всегда стремилась к мировой гегемонии. При этом Лондон использовал военную силу США для достижения своих целей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramБритания никогда не осмеливалась выступить прямо против Москвы, но зато никогда не упускала возможности в рамках разных военных коалиций посягнуть на области, которые в той или иной мере находились под российским влиянием.В рамках нынешнего конфликта Великобритания продолжает оказывать военную и финансовую помощь Украине. Но новый президент США Дональд Трамп изменил американскую внешнюю политику. Новые интересы включают расширение США за счет Канады, Гренландии и контроль над Панамским каналом. Эти интересы далеки от интересов Лондона и не изменят ситуацию на старом континенте.При этом Великобритания может столкнуться с конкуренцией со стороны европейских экономик, а попытка раздела Украины может усилить напряженность с Москвой, отмечается в статье.Как подчеркивается в статье, глобалистская политика Лондона достигла своего пика, и Великобритания может потерять влияние в Европе."Это не означает, что британцы откажутся от своего любимого спорта — вынюхивания в столицах мира и горячих точках в поисках наживы. Однако пространство для маневра резко сократилось. Окупятся ли "украинские расходы"и насколько, станет понятно в будущем", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, великобритания, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ
10:06 15.01.2025
 
Окупить расходы. Британию уличили в притязаниях на Киевскую область

"Политика": Британия оказалась среди претендентов на раздел Украины

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Великобритания рассматривает возможность раздела Украины, и по итогам этой процедуры Лондон стремится получить Киевскую область, пишет сербское издание "Политика".
Как отмечает автор, Великобритания всегда стремилась к мировой гегемонии. При этом Лондон использовал военную силу США для достижения своих целей.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Британия никогда не осмеливалась выступить прямо против Москвы, но зато никогда не упускала возможности в рамках разных военных коалиций посягнуть на области, которые в той или иной мере находились под российским влиянием.
Вашингтон, США
США не считают, что поддержка Украины позволяет им навязывать условия мира
Вчера, 17:47
В рамках нынешнего конфликта Великобритания продолжает оказывать военную и финансовую помощь Украине. Но новый президент США Дональд Трамп изменил американскую внешнюю политику. Новые интересы включают расширение США за счет Канады, Гренландии и контроль над Панамским каналом. Эти интересы далеки от интересов Лондона и не изменят ситуацию на старом континенте.
При этом Великобритания может столкнуться с конкуренцией со стороны европейских экономик, а попытка раздела Украины может усилить напряженность с Москвой, отмечается в статье.
Как подчеркивается в статье, глобалистская политика Лондона достигла своего пика, и Великобритания может потерять влияние в Европе.
"Это не означает, что британцы откажутся от своего любимого спорта — вынюхивания в столицах мира и горячих точках в поисках наживы. Однако пространство для маневра резко сократилось. Окупятся ли "украинские расходы"и насколько, станет понятно в будущем", — делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯРОССИЯ
 
 
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