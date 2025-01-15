https://1prime.ru/20250115/ukraina-854207294.html

Окупить расходы. Британию уличили в притязаниях на Киевскую область

Окупить расходы. Британию уличили в притязаниях на Киевскую область - 15.01.2025, ПРАЙМ

Окупить расходы. Британию уличили в притязаниях на Киевскую область

Великобритания рассматривает возможность раздела Украины, и по итогам этой процедуры Лондон стремится получить Киевскую область, пишет сербское издание... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T10:06+0300

2025-01-15T10:06+0300

2025-01-15T10:06+0300

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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Великобритания рассматривает возможность раздела Украины, и по итогам этой процедуры Лондон стремится получить Киевскую область, пишет сербское издание "Политика".Как отмечает автор, Великобритания всегда стремилась к мировой гегемонии. При этом Лондон использовал военную силу США для достижения своих целей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramБритания никогда не осмеливалась выступить прямо против Москвы, но зато никогда не упускала возможности в рамках разных военных коалиций посягнуть на области, которые в той или иной мере находились под российским влиянием.В рамках нынешнего конфликта Великобритания продолжает оказывать военную и финансовую помощь Украине. Но новый президент США Дональд Трамп изменил американскую внешнюю политику. Новые интересы включают расширение США за счет Канады, Гренландии и контроль над Панамским каналом. Эти интересы далеки от интересов Лондона и не изменят ситуацию на старом континенте.При этом Великобритания может столкнуться с конкуренцией со стороны европейских экономик, а попытка раздела Украины может усилить напряженность с Москвой, отмечается в статье.Как подчеркивается в статье, глобалистская политика Лондона достигла своего пика, и Великобритания может потерять влияние в Европе."Это не означает, что британцы откажутся от своего любимого спорта — вынюхивания в столицах мира и горячих точках в поисках наживы. Однако пространство для маневра резко сократилось. Окупятся ли "украинские расходы"и насколько, станет понятно в будущем", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, великобритания, россия