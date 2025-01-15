https://1prime.ru/20250115/vsu-854210771.html

Не хотят воевать. Бригады ВСУ рассыпаются еще до боев

Не хотят воевать. Бригады ВСУ рассыпаются еще до боев - 15.01.2025, ПРАЙМ

Не хотят воевать. Бригады ВСУ рассыпаются еще до боев

Недееспособность новой 155-й механизированной бригады, готовившейся в Польше и Франции, заставила Киев сменить подход — новых бригад в ВСУ больше не будет,... | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T12:06+0300

2025-01-15T12:06+0300

2025-01-15T12:06+0300

спецоперация на украине

украина

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b7c380bd0a8722e9f28541b5a179850f.jpg

МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Недееспособность новой 155-й механизированной бригады, готовившейся в Польше и Франции, заставила Киев сменить подход — новых бригад в ВСУ больше не будет, новобранцев разбросают по старым, пишет Forbes.Как напоминает автор, новая бригада, подготовленная в Польше и Франции, распалась до начала боев, солдаты разбегались еще до прибытия на фронт. В связи с этим Киев решил не формировать новые бригады, а пополнять существующие.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСуществующие бригады имеют опытный командный состав, но испытывают нехватку пехоты. Пехота, "нажимающие на спусковой крючок стрелки", гибнет чаще всего. Многие бригады не имеют полного батальона стрелков, несмотря на номинальную численность.Плохо управляемая и неравномерно оснащенная 155-я бригада развалилась из-за массового дезертирства — ее ряды оставили около 1 700 из 5 800 военнослужащих. Также сказывается нехватка финансирования для закупки беспилотников.О смене подхода распорядился Владимир Зеленский — новобранцев будут распределять по действующим бригадам. Это позволит доукомплектовать ветеранские подразделения."В дальнейшем украинские новобранцы будут вливаться в состав существующих бригад. Это позволит доукомплектовать ветеранские подразделения и подготовит их к четвертому году масштабного конфликта", — отмечается в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20250113/vsu-854159016.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу