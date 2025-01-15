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Не хотят воевать. Бригады ВСУ рассыпаются еще до боев - 15.01.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Не хотят воевать. Бригады ВСУ рассыпаются еще до боев
Не хотят воевать. Бригады ВСУ рассыпаются еще до боев - 15.01.2025, ПРАЙМ
Не хотят воевать. Бригады ВСУ рассыпаются еще до боев
Недееспособность новой 155-й механизированной бригады, готовившейся в Польше и Франции, заставила Киев сменить подход — новых бригад в ВСУ больше не будет,... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T12:06+0300
2025-01-15T12:06+0300
спецоперация на украине
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всу
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Недееспособность новой 155-й механизированной бригады, готовившейся в Польше и Франции, заставила Киев сменить подход — новых бригад в ВСУ больше не будет, новобранцев разбросают по старым, пишет Forbes.Как напоминает автор, новая бригада, подготовленная в Польше и Франции, распалась до начала боев, солдаты разбегались еще до прибытия на фронт. В связи с этим Киев решил не формировать новые бригады, а пополнять существующие.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСуществующие бригады имеют опытный командный состав, но испытывают нехватку пехоты. Пехота, "нажимающие на спусковой крючок стрелки", гибнет чаще всего. Многие бригады не имеют полного батальона стрелков, несмотря на номинальную численность.Плохо управляемая и неравномерно оснащенная 155-я бригада развалилась из-за массового дезертирства — ее ряды оставили около 1 700 из 5 800 военнослужащих. Также сказывается нехватка финансирования для закупки беспилотников.О смене подхода распорядился Владимир Зеленский — новобранцев будут распределять по действующим бригадам. Это позволит доукомплектовать ветеранские подразделения."В дальнейшем украинские новобранцы будут вливаться в состав существующих бригад. Это позволит доукомплектовать ветеранские подразделения и подготовит их к четвертому году масштабного конфликта", — отмечается в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
12:06 15.01.2025
 
Не хотят воевать. Бригады ВСУ рассыпаются еще до боев

Forbes: обученная за рубежом бригада новобранцев ВСУ рассыпалась

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Недееспособность новой 155-й механизированной бригады, готовившейся в Польше и Франции, заставила Киев сменить подход — новых бригад в ВСУ больше не будет, новобранцев разбросают по старым, пишет Forbes.
Как напоминает автор, новая бригада, подготовленная в Польше и Франции, распалась до начала боев, солдаты разбегались еще до прибытия на фронт. В связи с этим Киев решил не формировать новые бригады, а пополнять существующие.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Существующие бригады имеют опытный командный состав, но испытывают нехватку пехоты. Пехота, "нажимающие на спусковой крючок стрелки", гибнет чаще всего. Многие бригады не имеют полного батальона стрелков, несмотря на номинальную численность.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
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Плохо управляемая и неравномерно оснащенная 155-я бригада развалилась из-за массового дезертирства — ее ряды оставили около 1 700 из 5 800 военнослужащих. Также сказывается нехватка финансирования для закупки беспилотников.
О смене подхода распорядился Владимир Зеленский — новобранцев будут распределять по действующим бригадам. Это позволит доукомплектовать ветеранские подразделения.
"В дальнейшем украинские новобранцы будут вливаться в состав существующих бригад. Это позволит доукомплектовать ветеранские подразделения и подготовит их к четвертому году масштабного конфликта", — отмечается в публикации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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